Netflix: Das sind die Highlights im Juni

Netflix: Die besten Filme und Serien im Juni 2019

Im Juni können wir uns wieder auf einige Netflix-Neuerscheinungen freuen! Wir haben für euch die Highlights aus dem Monat zusammengestellt:

Black Mirror, Staffel 5

Am 5. Juni geht die preisgekrönte Serie "Black Mirror" endlich in die 5. Staffel! Allein weil Schauspielerin Miley Cyrus in einer Episode zu sehen sein wird, müsst ihr euch die neue Staffel unbedingt ansehen! Offenbar schlüpft die ehemalige "Hannah Montana"-Darstellerin in die Rolle eines unglücklichen Popstars mit violettem Haar. Das verrät jedenfalls der erste Trailer zur neuen "Black Mirror"-Staffel. Auch sonst können wir gespannt sein, mit welchen crazy Zukunftsszenarien uns die Serie diesmal konfrontiert!

Spider-Man: Homecoming

Die Marvel-Neuverfilmung von Spider-Man mit Tom Holland in der Hauptrolle lief bereits im Juli 2017 in den Kinos und knüpft an den Film "The First Avenger: Civil War" an. Ab dem 11. Juni könnt ihr den Spider-Man Film jetzt auch auf Netflix sehen! Peter Parker versucht mit allen Mitteln zu einem Mitglied der Avengers zu werden.

Murder Mystery

Jennifer Aniston ("Kill The Boss") und Adam Sandler ("Kindsköpfe") stehen endlich wieder zusammen vor der Kamera! In der Netflix-Actionkomödie "Murder Mystery", die am 14. Juni erscheint, spielen die beiden Schauspieler ein Ehepaar in ihren Flitterwochen. Als das Paar von einem mysteriösen Mann auf eine Luxus-Yacht eingeladen wird, wird plötzlich der Besitzer der Yacht ermordet. Das Ehepaar wird verdächtigt.. spannend und saulustig!

Modern Family, Staffel 8

Erst im März erschien die siebte Staffel der beliebten US-Sitcom Modern Family, doch Netflix legt schnell nach: Ab dem 16. Juni geht es bereits weiter mit der achten Staffel!! Achtung, Spoiler: Die letzte Staffel endet damit, dass Phil Dunphy seine Familie mit einer Reise nach New York überrascht. Zuvor gab es eine traurige Abschiedsszene am Flughafen, als Haley ihren Freund Andy Lebewohl sagen musste, weil er ein Jobangebot in einem anderen US-Staat annimmt.

In den USA wurde bereits die elfte und damit finale Staffel abgedreht.

Beats

Ein Film für alle Hip Hop-Fans: In Beats (ab dem 19. Juni) geht es um einen ehemaligen Musikmanager, der als Security auf einer High School arbeitet. Dabei stellt er fest, dass einer der größten Problem-Schüler gleichzeitig ein wahres Hip Hop-Wunderkind ist!

Dark, Staffel 2

Juhu, die erste deutsche Netflix-Serie "Dark" geht in die zweite Runde! Ab dem 21. Juni laufen die neuen Folgen der Thriller-Serie, die etwas an die US-Serie "Stranger Things" erinnert. Düster bleibt es auch in der zweiten Staffel: "Die Apokalypse muss kommen", flüstert eine Stimme im neuen "Dark"-Trailer. In dem Trailer sind die zerstörten Türme eines Atomkraftwerks, furchteinflössende Kampftruppen und viele Menschen in Schutzanzügen zu sehen. Übrigens hat die Serie echt einmal die Zukunft vorausgesagt..

Glee

Das beste Highlight: Ihr seid große Fans der Musical-Serie Glee? Dann haben wir gute Nachrichten für euch, denn Netflix verspricht, dass es alle sechs Staffeln ab dem 30. Juni dort zu streamen geben wird! Wie geil ist das denn bitte??

Hier seht ihr alle weiteren Highlights, die Netflix im Juni ankündigt:

Folg' uns bei Spotify für die geilsten Hits:

Diese Themen könnten dich ebenfalls interessieren: