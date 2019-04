Darum wird die neue Netflix-Serie „Society“ so düster

Leute, endlich gibt es wieder eine neue Netflix-Serie , die ihr suchten könnt! Ab Mai könnt ihr euch dank „ The Society “ so richtig schön gruseln!

"The Society": Wenn ein Teenager-Traum zum Albtraum wird

Ab 10. Mai gibt es wieder etwas auf Netflix zu sehen, das euch gefallen wird! In den 10 Folgen der neuen Serie „The Society“ geht es um ein paar ziemlich wilde Kids, die sich plötzlich in einer Welt ohne ihre Eltern zurechtfinden müssen – denn die sind aus ungeklärten Gründen plötzlich alle verschwunden! Wow, denken sich die aus wohlhabenden Verhältnissen stammenden Teenager - jetzt können sie erst mal feiern und trinken bis zum Abwinken! Im Handumdrehen verwandelt sich die Stadt in eine einzige Partymeile. Doch auch, wenn sie eine Welt ohne Erwachsene im ersten Moment vielleicht noch irgendwie cool finden, wird das für die Jugendlichen schon bald zum blanken Horror. Denn auf einmal läuft alles aus dem Ruder, die Kids verlieren total die Beherrschung. Plötzlich gehören Gewalt und brennende Straßen zum Alltag! „The Society“ dürfte mehr als spannend werden. Medien beschreiben die Serie als eine Mischung aus „Riverdale“ und „Tribute von Panem“, die mysteriöser als „Stranger Things“ sein soll. Auch der erste von Netflix veröffentlichte Trailer verspricht bereits vor allem eins: Es wird düster!

