Im Mai gehts auf Netflix richtig rund. Besonders die neue Serie "how to sell drugs online (fast)" hat einen mega Suchtfaktor.

"how to sell drugs online (fast)": Darum geht es

Moritz (Maximilian Mundt) wurde von seiner Freundin für den Drogendealer der Schule verlassen! Nun möchte er seine große Liebe zurückerobern und überlegt sich mit seinem besten Freund Lenny (Danilo Kamperidis), wie er sie zurückgewinnen kann. Da kommt den beiden in den Sinn, dass sie ebenfalls ins Drogengeschäft mit einsteigen. Online stellen Moritz und Lenny ein erfolgreiches Drogenimperium auf die Beine. Doch die Realität holt sie ganz schnell wieder ein und die Probleme gehen erst so richtig los. Schafft es Moritz am Ende doch noch seine Freundin zurückzugewinnen? Das Krasse an der Serie: Sie beruht tatsächlich auf einer wahren Begebenheit! Hier gehts zum Trailer von "how to sell drugs online (fast)":

"how to sell drugs online (fast)": Alle Facts auf einen Blick

Start: 31. Mai auf Netflix

Hauptdarsteller: Maximilian Mundt (Moritz) und Danilo Kamperidis (Lenny)

Maximilian Mundt (Moritz) und Danilo Kamperidis (Lenny) Weiter SchauspielerInnen: Lena Klenke, Damian Hardung und Bjarne Mäde

Lena Klenke, Damian Hardung und Bjarne Mäde Showrunner: Philipp Käßbohrer und Matthias Murmann

Philipp Käßbohrer und Matthias Murmann Regie: Lars Montag und Arne Feldhusen

Moritz & Lenny Netflix

