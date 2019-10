Millie Bobby Brown: Verrückter Tick

Kaum ein Star ist so beliebt wie Millie! Mit ihrer flippigen und positiven Art hat sie sich in die Herzen vieler Stars geschlichen. Erst kürzlich war Millie Bobby Brown mit Harry Styles und Ariana Grande feiern. Klingt nach einem richtigen Traum oder? Auch im Job sorgt die 15-Jährige immer für Spaß: Am Set von "Stranger Things" ärgert Millie Bobby Brown auch gelegentlich ihre Co-Stars. Doch auch jemand, der so gesellig ist wie Millie, braucht ein bisschen Me-Time. In einem Interview hat die Schauspielerin jetzt verraten, was sie am liebsten tut, um runterzukommen. Und ein Tick ist ziemlich verrückt …

Millie Bobby Brown: "Ich räume gerne mein Zimmer auf!"

"Ich schaue etwas im TV oder auf YouTube. 'Friends' ist da meine absolute Lieblingsserie. Oft telefoniere ich aber auch mit Freunden oder hänge mit meiner Familie ab", verrät Millie Bobby Brown im Interview mit der amerikanischen Glamour. So weit, so gut! Doch was sie danach gesagt hat, ist ziemlich ungewöhnlich für eine 15-Jährige: "Ich räume außerdem gerne auf. Ich weiß, das klingt verrückt, aber ich liebe es, wenn mein Zimmer ordentlich ist. Aufräumen hat etwas sehr therapeutisches." Ähm, ok. Vielleicht sollten wir das auch mal probieren. 🤷‍♀️

Abstimmen

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!