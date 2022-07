Millie Bobby Brown: Rekord-Gehalt für diese Rolle! Nicht Elfie 🤯

Millie Bobby Brown bekommt 10 Millionen Dollar für DIESE Rolle

Uff, das ist mal ein Sümmchen: Sage und schreibe zehn Millionen Dollar kassiert Nachwuchstalent Millie Bobby Brown mal eben für eine Filmrolle und das mit gerade einmal 18 Jahren! Damit schreibt die junge Schauspielerin Geschichte, denn Berichten zufolge ist ihr Vorauszahlungsgehalt das höchste für eine*n Schauspieler*in unter 20 in Hollywood! Kürzlich erst sprach Millie Bobby Brown über die schockierende Wahrheit Hollywoods...

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

_____

Fans denken nun bestimmt, es handelt sich dabei um ihre legendäre Rolle der Elfie im US-Serienhit "Stranger Things" - falsch gedacht! So viel verdient sie als "Enola Holmes" im zweiten Teil des gleichnamigen Films. Tatsächlich agiert die junge Beauty nicht nur vor der Kamera, sondern auch als Produzentin des Franchise und verdient dafür sogar nochmal oben drauf! Neben Schauspieler Henry Cavill ("Man of Steel", "The Witcher") wird Millie Bobby Brown also in "Enola Holmes 2" wieder die kleine Schwester des berühmten Sherlock Holmes verkörpern. Seht hier die ersten Einblicke in die spannende Fortsetzung:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

"Enola Holmes 2": Das müsst ihr wissen!

Im ersten Teil hat Enola schon bewiesen, was sie als Detektivin auf dem Kasten hat . Fans fragten sich nach dem Staffelfinale, wie es zwischen Enola und ihrer Mutter wohl weitergehen wird, nachdem sie diese nach langer Suche endlich gefunden hatte. Ein großes Thema ist zudem die Lovestory zwischen Enola und dem jungen Lord Tewkesbury (Louis Partridge). Netflix hatte bereits bestätigt, dass Louis auch im zweiten Teil Enolas Schwarm verkörpern wird - juhuu!

"Enola Holmes": Wann startet Teil 2 auf Netflix?

Fans des Abenteuers rund um die Holmes-Familie müssen sich noch etwas in Geduld üben. Nachdem das Release eigentlich für Frühjahr 2022 angekündigt wurde, wird der zweite Teil voraussichtlich erst Ende des Jahres auf Netflix abrufbar sein. Wir sind gespannt, welche spannenden Fälle Millie Bobby Brown als Enola dieses Mal lösen wird!

*Affiliate-Link



Mehr zum Thema

!-->!-->!-->