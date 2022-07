"Stranger Things" Gerücht: Eddie-Star bald in "Bridgerton"

Stranger Things-Liebling Eddie erobert die Herzen der Fans

Es handelt sich bei dem Gerücht um niemand geringeren als den liebenswerten Eddie Munson, der seit der vierten Staffel Teil des Netflix-Originals ist und von Joseph Quinn gespielt wird. Der 29-jährige britische Schauspieler stellt den Anführer des Hellfire Clubs dar, dem ein Mord angehängt wird, woraufhin die Hawkins-Kids seine Unschuld beweisen wollen. Eddie Munson hat die Herzen der Fans im Sturm erobert und sie wieder gebrochen, als er im vierten Staffelfinale sein bitteres Ende fand.

Joseph Quinn bald bei Bridgerton?

Die Herzen der Fans sind nun also gebrochen und jetzt wünschen sie sich nichts mehr als eine weitere Rolle in einer anderen Netflix Serie. Fakt ist, dass Quinn bereits in vielen historischen Serien wie „Dickensian“ und „Catherine the Great“ mitgespielt hat. Aber ob das Grund genug ist, um Teil des „Bridgerton"-Cast zu sein? Wir sind skeptisch…

So entstand das Gerücht

Der Ursprung des Gerüchts war ein angeblicher Tweet des @DiscussingFilm Accounts, auf dem regelmäßig Film- und Fernsehupdates geteilt werden. Leute verbreiteten einen Screenshot des vermeintlichen Tweets, den man allerdings nicht mehr auf dem Konto von @DiscussingFilm findet.



Das geht gerade bei TikTok ab

Auch bei TikTok wird das Gerücht viel diskutiert. Um endlich Klarheit zu schaffen, wäre eine Aussage von Joseph Quinn oder den Bridgerton-Stars hilfreich. Bislang müssen wir uns jedoch mit einer bestimmten Reaktion der Lady Whistledown-Darstellerin Nicola Coughlan zufrieden geben, die die Gerüchte-Küche weiter anheizt. So postete Userin Cat Quinn ein TikTok, in dem sie sich eine Rolle für den Eddie-Darsteller in Bridgerton wünscht. Dabei wendet sie sich auch direkt an Nicola Coughlan, die Quinns Video daraufhin liked! Zufall oder Beweis für eine mögliches geheimes Casting?

Es bleibt spannend und wir halten euch auf dem Laufenden!

