"Stranger Things" Staffel 4 Teil 2: Fans sind verärgert!

Am Freitag, dem 1. Juli 2022, droppte Netflix die letzten beiden Folgen der 4. "Stranger Things" Staffel. Wie bereits von den Fans vermutet, kam es zu einem epischen Kampf zwischen Vecna, Eflie und unseren anderen Lieblingen aus Hawkins. Und dieser Kampf forderte das ein oder andere Todesopfer … Die "Stranger Things"-Fanbase ist nun jedoch verärgert. Hätte DIESER Tod wirklich sein müssen? Um wen geht's? Und besteht noch Hoffnung auch ein Comeback des Serienlieblings?

"Stranger Things": Er musste viel zu früh sterben

Die Rede ist von Eddie Munson (Joseph Quinn). Er war ein 19-jähriger Schüler an der Hawkins High School, der Anführer des Hellfire Clubs und entwickelte über die Zeit eine wunderschöne Freundschaft mit Dustin Henderson (Gaten Matarazzo). Das "Stranger Things" Finale von Staffel 4 war nicht nur ein XXL-Finale, sondern es kostete den Fans auch einige Tränen. Eddie Munson opferte sich im Kampf gegen Vecnas böse Fledermaus-Monster und rettete damit nicht nur seinen Freund*innen das Leben, sondern auch allen Bewohner*innen Hawkins. Er rettete die Bewohner*innen einer Stadt, die ihn hassten und ihn als Freak und Mörder beschimpften. Eddie lief nicht davon und wurde zum großen Helden. Zumindest für Dustin! Das erzählte Dustin auch Eddies Onkel. Aber Dustin ist, neben Eddies Onkel, der Einzige in der letzten Folge, der um Eddie weint und trauert. Dabei ist er nicht nur einer der Hauptfiguren gewesen, sondern auch ein liebevoller Freund von vielen aus der Truppe geworden. Doch wieso wurde nicht mehr um ihn getrauert?

"Stranger Things" Staffel 4 Teil 2: Das hätten sich die Fans gewünscht

Natürlich könnte man nun argumentieren, dass die letzte Folge der 4. Staffel von "Stranger Things" mit 2,5 Stunden sowieso schon seeehr lang ist, aber hätte man nicht von dem ein oder anderen Moment etwas wegnehmen können und Eddies Tod mehr Aufmerksamkeit schenken können? Das hätten sich einige Fans sehr gewünscht und sind in der Hinsicht verärgert und enttäuscht von den Duffer Brüdern. Aber vielleicht wird diese Kritik noch umgesetzt und man hat man Anfang der 5. Staffel den ein oder anderen Rückblick auf Eddie Munson. Außerdem sind wir alle sehr gespannt, wie es in der fünften und letzten Staffel von "Stranger Things" mit Vecna weitergeht. Elfie (Millie Bobby Brown) und die anderen haben ihn zwar vorerst besiegt, aber endgültig tot ist er noch lange nicht. Vecna wird also zurückkehren! Und was wird mit Max (Sadie Sink) passieren? Wird sie aus ihrem Koma aufwachen? Es bleibt spannend. 🙈

