"Stranger Things": Der wahre Grund für Vecnas Rückkehr!

"Stranger Things": Was passsierte mit Vecna?

Vecna hat vor der vierten "Stranger Things"- Staffel eine siebenjährige Pause vom Morden eingelegt. In dieser Zeit war er im Upside Down gefangen. Im Gegensatz zu den Monstern, die wir bisher kennengelernt haben, ist Vecna ein Mensch und kein Produkt des Upside Downs wie der Mind Flayer und die Demogorgons.

Vecna aka 001 aka Henry Creel wurde aber im September 1979 nach seinem Massaker im Hawkins-Labor von Elfie in diese Dimension verbannt. Nach sieben Jahren Gefangenschaft fing Vecna dann im Jahr 1986 wieder an, sich seine Opfer selbst auszusuchen und zu holen. Doch warum hat das so lange gedauert?

"Stranger Things": Deswegen legte Vecna eine Mord-Pause ein

Im Gegensatz zu den Demogorgons muss Vecna das Upside Down nicht einmal verlassen, um seine Opfer zu ermorden, denn er quält sie durch ihren Verstand. In den Flashbacks von Elfie erklärte Henry Creel, dass er mit jedem Opfer, das er tötet, immer mächtiger wird. Bei seinem Sturz ins Upside Down wurde er von einem Blitz getroffen und er verwandelte sich langsam in den Vecna, wie wir ihn jetzt immer sehen. Dadurch könnte er große Teile seiner Kraft verloren haben und musste diese erst wieder neu sammeln. Das schaffte er aber nicht allein, sondern es ist möglich, dass er zunächst über die Opfer des Mind Flayers versorgt wurde. Nun hat er wieder genug Kräfte, um selbst zu morden. Wer wohl sein nächstes Opfer sein wird? Die Verantwortlichen haben schließlich schon verraten, dass in "Stranger Things" Staffel 4 Teil 2 eine Hauptfigur sterben wird…

