"Stranger Things"-Star verrät verblüffende Details zum Staffel-Finale!

"Stranger Things" Staffel 4: Bald geht es weiter!

Besonders die Handlungen und der Abschluss der letzten Folge des ersten Teils von "Stranger Things" Staffel 4 haben uns wie gebannt auf den Bildschirm starren lassen. Am liebsten würden wir natürlich sofort wissen, wie es jetzt weitergeht, aber da müssen wir uns noch wenige Wochen gedulden. Mit Teil 2 der vierten Staffel geht es nämlich erst am 01. Juli weiter.

______________

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

Ständig müde: 14 Ursachen die schlapp machen – und wie du fitter wirst

Horoskop: Diese Serie passt zu deinem Sternzeichen

Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

_______________

Doch wie überbrücken wir die Zeit bis dahin am besten? Genau, mit immer wieder neu auftauchenden Interviews der "Stranger Things"-Stars. In einem aktuellen Video hat Joe Quinn, der in der Serie den neuen Zuschauer*innen-Liebling Eddie Munson spielt, schon ein paar Details zu den neuen Folgen verraten…

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

"Stranger Things" Staffel 4: DAS erzählt Joe Quinn schon!

Die Verantwortlichen der Serie bestätigten schon, dass am Ende von Staffel 4 Teil 2 eine Hauptfigur sterben wird. Fans rätseln seitdem, wen es denn treffen könnte. Ein Charakter ist jetzt scheinbar aus dem Rennen: Joe Quinns Eddi Munson, denn in einem Interview verriet der Schauspieler: "Ich werde wütend sein, wenn sie mich nicht zurückbringen [in Staffel 5]. Ich würde es sehr gerne machen, wenn sie mich haben wollen." Das hoffen wir natürlich auch, denn schließlich entwickelte sich die Figur von Eddie Munson schnell zum Zuschauer*innen-Liebling!

Doch das ist nicht das Einzige, was Joe Quinn in dem Interview verriet. In den letzten beiden Folgen der vierten Staffel bekommt er noch einen ganz besonderen Auftritt: "Ich kann sagen, dass es eine Gitarrenszene gibt und dass der Umfang und Ehrgeiz erstaunlich sind." Das klingt so, als würde es in der Szene um mehr gehen, als nur seine Fähigkeiten an der Gitarre unter Beweis zu stellen, sondern vielleicht sogar der Schlüssel für die Lösung eines Problems zu sein. Eventuell im Kampf gegen Vecna? Wir sind schon sehr gespannt! 👀

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->