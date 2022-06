"Stranger Things"-Steve-Star von Kollegen rausgeworfen: "Nicht cool genug!"

Steve-Darsteller darf nicht in den „Stranger Things“-Gruppenchat

Der Schauspieler Joe Keery ist 30 Jahre alt. Damit gehört er zu einer anderen Generation als viele seiner Kolleg*innen wie Milly Bobby Brown (18) und Noah Schnapp (17), von denen man weiß, dass sie auch privat sehr gut befreundet sind. Im Gespräch mit Access Hollywood kam die Frage auf, ob der restliche „Stranger Things“-Cast auch außerhalb der Dreharbeiten Kontakt hat und ob es einen Gruppenchat gibt. Joe Keery antwortet lachend: „Alle Kinder haben einen Gruppenchat. Ich bin aber zu alt für sowas. Wir wurden da rausgeschmissen.“

Der Steve-Darsteller ist also einfach nicht cool genug für die Online-Vernetzung der Stars. Ein besonders aktiver Texter sei wohl sein Kollege Noah Schnapp. Joe Keery verrät: „Ich glaube, in Staffel 2 gab es einen Gruppenchat, da war Noah die ganze Zeit am Tippen." Vielleicht hat der Schauspieler ja Glück und darf dem Chat zum Serien-Finale wieder beitreten, wenn die „Stranger Things“-Gang für die fünfte Staffel noch ein letztes Mal zusammenkommt.

