"Stranger Things" Staffel 4-Schock: Serien-Star verrät Hoppers Ende

Wir alle sind im absoluten „Stranger Things“-Fieber. Endlich haben wir unsere Nerd-Helden zurück, die in Staffel 4 gegen das bösartigste Monster überhaupt kämpfen müssen, Vecna. Mit dabei ist natürlich Elfi (Millie Bobby Brown), die übernatürliche Fähigkeiten besitzt, weil sie Gegenstand unethischer menschlicher Experimente wurde. Nun erfahren wir mehr über die Serien-Stars, wie die Wahrheit über Elfis Vergangenheit und was mit Hawkins Dorf-Polizisten und Fan-Liebling Jim Hopper (David Harbour) passiert ist.

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

______

"Stranger Things"-Liebling Hopper ist am Leben

Die dritte Staffel endete mit dem Helden-Tod von Hopper. Aufopferungsvoll gab der Vormund von Elfi sein Leben, um seine Lieben zu schützen. Elfi schloss sich anschließend der Familie Byer an und verließ gemeinsam mit Joyce (Winona Ryder), Jonathan (Charlie Heaton) und Will (Noah Schnapp) Hawkins. Doch die Macher von „Stranger Things“ gaben immer wieder Hinweise, die auf Hoppers Überleben hindeuten. In einem ersten Teaser der vierten Staffel kam dann die Bestätigung: Hopper ist am Leben und wird in einem russischen Gefängnis gefangen gehalten.

"Stranger Things"-Darsteller David Harbour verrät, wohin Hoppers Reise geht

Wir wissen also, dass die Geschichte vom griesgrämigen aber liebenswerten Hopper noch nicht zu Ende ist. Wohin die Reise des Serien-Polizisten noch geht, meint Hopper-Darsteller David Harbour zu wissen. Laut Harbour, habe er bei den Serien-Machern so lange nachgefragt, bis er seine Antworten bekommen hat. „Ich bin so ein Belästigungsspezialist, dass ich glaube, ich habe es aus ihnen herausbekommen. Es ging hin und her wie: ‚Was passiert mit Hopper? Ist er ein Charakter, der Hawkins überleben kann oder stirbt er?‘ …Ich weiß, was passiert und es ist ziemlich bewegend und schön“, sagte der 47-Jährige. Mehr wollte Harbour nicht verraten, um den Zuschauern nicht den Spaß an der Serie zu verderben. Nach der fünften Staffel soll Schluss sein. Dann dürfen wir uns also auf ein emotionales und tränenreiches Ende gefasst machen.

*Affiliate Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->