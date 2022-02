Netflix schockt mit Serien-Aus von "Stranger Things"

Netflix schockt mit Tweet: Erwartet uns ein Serien-Aus von "Stranger Things"?

Es ist mittlerweile unglaubliche drei Jahre her, dass wir "Stranger Things" Staffel 3 gesehen haben. Das ist jetzt länger her, als die Corona-Pandemie und die kommt einem schon ewig vor.

November 2021 gab es dann endlich neue Details zum Starttermin: "Stranger Things" Staffel 4 soll im Sommer 2022 kommen. Seit dem gab es jedoch herzlich wenig Updates, bis jetzt! Mit dem neusten Hinweis schockte Netflix Fans der Serie enorm, denn es könnte das Serien-Aus von "Stranger Things bedeuten! Am 16. Februar twitterte der Netflix Account ein Bild mit folgenden Worten: "Jedes Ende hat einen Anfang." Diese Zeilen waren kopfüber geschrieben, was Fans sofort vermuten ließ, dass es sich um "Stranger Things" handeln muss. Kurz danach kam der Retweet als Bestätigung von der Serienseite selbst. Bedeutet das wirklich das Serien-Aus von "Stranger Things"?!

Netflix: Welche Staffel wird das Ende von "Stranger Things"?

"Jedes Ende hat einen Anfang" – diese Worte überzeugen Fans davon, dass Staffel 4 das Serien-Aus von "Stranger Things" bringen könnte. Netflix hat bisher noch nichts zu der Zukunft der Serie gesagt. Was sowohl gut als auch schlecht sein kann.

Bisher wurde noch keine fünfte Staffel bestätigt, aber Netflix kündigt Fortsetzungen von Serien gerne zum Start neuer Staffeln an. Dafür haben die Duffer-Brüder bereits in Interviews verraten, dass "Stranger Things" vermutlich mit einer vierten oder fünften Staffel enden wird. Entweder ist diese Schock-Ankündigung von Netflix also nur ein Hinweis auf die Handlung in Staffel 4 und wir erfahren, wie all das Böse wirklich angefangen hat oder es wird mit diesem Post wirklich das Serien-Aus von "Stranger Things" vorhergesagt. Ganz unwahrscheinlich ist es nicht. Netflix hat schon öfter extrem beliebte Produktionen gecancelt oder Serien gestrichen, deren Dreharbeiten zu teuer waren. Wir müssen uns wohl noch bis Sommer gedulden …

