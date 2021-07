Millie Bobby Browns Freunde und die Schauspielerin selbst haben etwas, das viele Gleichaltrige nicht haben: Eine Menge Augenpaare auf ihr gesamtes Leben! Der „Stranger Things“-Star steht schon seit vielen Jahren im Rampenlicht – und das beleuchtet natürlich auch ihr romantisches (privates) Leben. Während viele noch rätseln, ob das wirklich ihr neuer Freund ist, muss sich die junge Schauspielerin mit einem hässlichen Teil ihrer Berühmtheit auseinandersetzen: Ein TikTok-Star hat kürzlich sehr vulgär über das angebliche Sex-Leben der beiden gesprochen! 😠😨 Grund genug für uns, mit den Gerüchten aufzuräumen und einmal klar aufzustellen, mit dem Brown nun wirklich eine Beziehung hatte – und mit wem es nie über Gerüchte hinausging!

Mit wem sie zusammen gewesen sein soll

Als Schauspielerin arbeitet Brown automatisch mit einer Menge junger Schauspieler*innen zusammen – manche davon auch vom Geschlecht, von dem sie sich angezogen fühlt! Das führt quasi von selbst auch dazu, dass ihr nachgesagt wird, mit dem und dem Schauspieler mal eine Beziehung gehabt zu haben. Mit „Stranger Things“-Co-Star Finn Wolfhard wird ihr eine Menge Chemie nachgesagt – lief jemals etwas zwischen den beiden? Beide verneinen das und betonen, lediglich befreundet zu sein. Selbiges gilt für Noah Schnapp, mit dem sie öfter sehr süße Fotos schießt! Louis Patridge, mit dem Brown am Set von „Enola Holmes“ zusammenarbeitete, wird auch nachgesagt, er hätte etwas mit Brown gehabt. Doch auch in diesem Fall handelt es sich nur um ein Gerücht, wie die Schauspielerin in einem Interview 2020 bestätigte. Mit wem war sie denn aber nun zusammen?

Mit wem sie wirklich zusammen war

Für sieben Monate datete sie Jacob Sartorius (das ist übrigens ihre bisher einzige von ihr bestätigte Beziehung gewesen). Die Beziehung der beiden war wirklich süß und der Sänger und die Schauspielerin machten es im Oktober 2017 ganz offiziell! Im Juli 2018 kam dann allerdings ganz offiziell die Trennung und in einer Insta-Story von Brown hieß es dazu: „Die Entscheidung [, uns zu trennen] war absolut einvernehmlich. Wir sind beide glücklich und bleiben befreundet.“ Das hielt die Gerüchteküche allerdings nicht lange kalt, denn im Dezember deutete Sartorius an, er hätte eine heimliche Freundin und viele fragten sich, ob er mit Brown wieder zusammengekommen ist. Schließlich trugen sie die Kleidung der anderen Person und hinterließen flirty Kommentare auf Insta!

Viel mehr schien daraus aber nicht zu werden, denn im März 2019 starteten die ersten Gerüchte, dass Brown mit Romeo Beckham zusammen sei! Ein Insider sprach gegenüber The Sun sogar davon, dass Mutter Viktoria Beckham der Beziehung ihren Segen gegeben hätte, weil sie ein Fan von Brown sei. Und auch die Schauspielerin selbst machte kein Geheimnis aus ihrem Interesse an dem Model, denn in einem Interview wünschte sie sich für ihre „Stranger Things“-Figur, dass sie mit „jemanden, wie Romeo Beckham“ zusammenkommen würde. 😍

Doch auch aus dieser Beziehung schien nichts Ernsteres zu werden, denn im Januar 2020 kamen die ersten Gerüchte über Dates zwischen ihr und Rugbyspieler Joseph Robinson auf! Auf Snapchat postete der Sportler ein Foto, auf dem er Brown liebevoll umarmte mit der Caption „Ly x“, was viele als „Love You“ interpretierten. Brown postete sogar ein Foto von sich, auf dem sie das Trikot vom Rugby-Team von Robinsons Vater trug! Wegen ihrer beider sehr vollen Kalender sollen Brown und Robinson die Beziehung aber nach 10 Monaten beendet haben, wie The Sun im August 2020 berichtete.

Aktuell ist Jake Bongiovi, der Sohn von Rock-Legende Jon Bon Jovi, offenbar der neue Freund von Brown! Zumindest hat man die beiden händchenhaltend in New York gesichtet! 😍 Auf ihren Insta-Posts deuten die beiden ziemlich krass an, dass zwischen ihnen etwas läuft! Bisher ist es noch nicht offiziell, aber wir bleiben natürlich dran für euch! 😉

