Millie Bobby Brown trifft einen Fan

Die Schauspielerin erzählt in einem Video, dass sie mit ihrer Mutter beim Einkaufen war, als ein Mädchen auf sie zukam und gefragt hat, ob sie ein Video von Millie Bobby Brown (hier findest du die wichtigsten Fakten über den "Stranger Things"-Star), machen könnte. Die 16-Jährige wunderte sich: "Warum würde jemand einfach nur ein Video von mir haben wollen? Nicht von uns beiden zusammen, sondern nur von mir?" Sie erklärte dem Fan, dass sie das nicht möchte: "Am Ende des Tages bin ich niemanden eine Erklärung für meine Entscheidung schuldig. Wenn ich nicht will, dass ein Video von mir gemacht wird, muss ich es auch nicht machen!"

Millie Bobby Brown wünscht sich mehr Respekt

Als die Schauspielerin an der Kasse bezahlt, bemerkte sie, dass das Mädchen sie doch filmt und Millie Bobby Brown, die im September ein jahrelanges Geheimnis verraten hat, spricht sie daraufhin an. Der Fan akzeptiert die Entscheidung der 16-Jährigen jedoch weiterhin nicht. "Es frustriert mich, wenn Menschen die Grenzen überschreiten. Ich wünschte, Menschen wären respektvoller", erklärt sie unter Tränen. "Ich versuche immer noch das alles hinzubekommen und es ist auch immer noch alles so überwältigend. Natürlich werde ich ein Bild mit dir machen, aber wenn du die Grenzen überschreitest und gegen meine Entscheidung ankämpfst, wo ist da mein Recht auch mal 'Nein' zu sagen", fragt sich die Schauspielerin. Millie Bobby Browns Wunsch für die Zukunft: "Egal, wer sie sind, was sie machen, zeigt den Menschen immer Respekt. Das sind einfach Manieren!"

