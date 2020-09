Millie Bobby Brown musste auf Traumrolle warten

Andere Schauspieler warten auf Rollen-Angebote oder versuchen ihr Glück bei Castings, „Stranger Things“-Star Millie Bobby Brown hingegen nimmt die Dinge einfach selbst in die Hand! Vor fünf Jahren hat sie ihre Traumrolle entdeckt, weil die heute 16-Jährige damals aber noch zu jung war, konnte sie ihr Wunsch-Projekt erst mehrere Jahre später umsetzen, solange hat sie es keinem verraten!

„Enola Holmes“ bedeutet Millie Bobby Brown unglaublich viel

Welches Projekt Millie so am Herzen liegt? Der neue Netflix-Film „Enola Holmes“! Der Film, der sich um die Schwester von Meisterdetektiv Sherlock Holmes (Henry Cavill) dreht, basiert auf der gleichnamigen Buchreihe von Autorin Nancy Springer. Millie ist Teil des Produzenten-Teams. Im Interview mit Deadline hat Millie Bobby Brown verraten, dass sie und ihre Schwester die Bücher vor fünf Jahren gelesen haben und sie seitdem Enola Holmes spielten wollte. Als sie alt genug war, Titelheldin Holmes ist in den Büchern 16 Jahre alt, überzeugte sie ihren Vater von der Idee und er machte sich auf die Suche nach einem Studio, welches die Geschichte von Enola Holmes auf den Bildschirm bringt. Mit einem emotionalen Post hat Millie den Release des Netflix-Films am 23. September gefeiert: „Nancy Springer hat eine Buch-Reihe über ein junges Mädchen geschrieben, das inmitten einer chaotischen Welt zu sich selbst findet. Ich wollte diese Geschichte zum Leben erwecken, weil ich auch das Gefühl hatte, dass ich in einer chaotischen Welt zu mir gefunden habe, dieser Film hat mir dabei geholfen, mich selbst zu finden.“ Gut möglich, dass „Enola Holmes“ nicht ihr letztes Projekt als Produzentin bleibt, Millie Bobby Brown soll einen weiteren eigenen Netflix-Film produzieren.

