Eleven soll in "Stranger Things" glücklich werden

Wir warten alle gespannt auf Staffel 4 von "Stranger Things" und auch Hauptdarstellerin Millie Bobby Brown kann es kaum erwarten, wie es für ihre Rolle Eleven, Mike, Will und Co. weitergeht und erklärte im Interview mit Glamour UK: "Oh mein Gott, sie hat so viel erlebt, ich hoffe einfach nur, dass sie glücklich ist. Ich sage immer zu den Duffer Brüdern (Regisseure): ‚Kann sie nicht mal in einer Szene lächeln?‘. Ich fände es toll, wenn ihre Story mit einem guten Ende abgerundet wird. Aber ich vertraue den Duffer Brüdern so sehr, dass es wunderschön wird und ich es so oder so lieben werde. Aber ich wünsche mir sehr, dass sie ihre Kräfte zurückbekommt, denn sie ist eine Heldin, sie ist eine Superfrau."

Millie Bobby Brown: "Ich will, dass sie heiraten!"

Auch für die Beziehung zwischen Elfi und Mike in "Stranger Things" hat Millie Bobby Brown eine klare Vorstellunge: "Sie liebt Mike. Ich will, dass die beiden heiraten. Das brauche ich. Ich brauche eine Hochzeitsszene in ‚Stranger Things‘. Eleven in einem Hochzeitskleid, wie sie sagt: ‚Sorry, meine Nase blutet. Das Kleid ist weiß.‘ Klingt das nicht, als würde es super passen?" Oh ja, das wünschen sich sicherlich viele Fans der mega erfolgreichen Netflix-Serie. Und da mittlerweile schon "Stranger Things" Staffel 5 bestätigt wurde, können wir auch auf genau solche Szenen und noch viel mehr hoffen!

