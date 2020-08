"Stranger Things": Nach Staffel 4 geht es weiter!

"Stranger Things" gehört zu den größten Erfolgen von Netflix. Die ersten Staffeln wurden für vier Golden Globes und drei Grammy Awards nominiert. Insgesamt sechs Emmys hat die 80er Jahre-Serie um Eleven (Millie Booby Brown) und ihre Freunde schon abgeräumt. Staffel 3 ließ die Zuschauer mit einem krassen Cliffhanger zurück: Ob dieser tote Charakter in "Stranger Things" 4 zurückkommen wird? Eins steht jedenfalls fest: Eine vierte Staffel der Netflix-Serie wird es geben, auch wenn die Produktion wegen Corona gerade gestoppt wurde. Doch damit nicht genug: Soeben wurde Staffel 5 bestätigt.Yay!

Serienmacher wissen, wie das Ende aussieht

In Interviews hatten die beiden "Stranger Things"-Schöpfer Matt und Ross Duffer schon öfter erwähnt, dass die Serie vermutlich aus vier oder fünf Staffeln bestehen wird. Zuletzt klang es aber so, dass nach der vierten Schluss ist – vor allem, weil diese wegen Corona voraussichtlich erst im Frühjahr 2021 erscheinen wird. Wie es aussieht, ist die Pandemie nun der Grund dafür, warum die beiden Serienmacher jetzt doch um eine weitere Staffel verlängern wollen. "Wir hatten durch die Krise Zeit nochmal darüber nachzudenken und herauszufinden, was das Beste für die Show ist", so die Duffer-Brüder in einem Interview mit Hollywood Reporter. "Jetzt haben wir eine bessere Vorstellung davon, wie lange wir die Geschichte noch erzählen werden. ... Staffel 4 wird nicht das Ende sein." Juhu, diese Nachricht ist ein willkommener Trost für alle Fans, die schon sehnsüchtig auf die neuen Folgen warten! Falls du dich fragst, was die "Stranger Things"-Stars in der Zwischenzeit so treiben: Gaten Matarazzo liefert Pizza aus! ;)

