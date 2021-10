"Stranger Things": Bekommt der Netflix-Hit ein Spin-Off?

Je länger die Geschichte rund um "Stranger Things" geht, desto besser. Das denken und wünschen sich die Fans so sehr! Wird das auch aufgehen?

"Stranger Things": Bekommt sie ihre eigene Serie?

Schon seit mehreren Monaten kommen immer wieder Gerüchte über ein "Stranger Things" Spin-Off auf. Erst hörte man, dass das Produktionsteam der Serie und die Drehbuchautoren, die Duffer Brüder, ein Spin-Off mit "Stranger Things"-Star Joe Kerry (spielt Steve Harrington) und Gaten Matarazzo (spielt Dustin Henderson) umsetzen möchten. Nun dreht es sich jedoch um einen anderen "Stranger Things"-Star: nämlich um Millie Bobby Brown! Bekommt die "Elfi"-Schauspielerin ihre eigene Serie?

Horoskop: Dieser "Stranger Things"-Charakter passt zu deinem Sternzeichen

Gute Chancen auf ein "Stranger Things" Spin-Off

Die kommende vierte "Stranger Things" Staffel soll grusliger werden als die bisherigen Staffeln. Würde ein mögliches Spin-Off mit Millie Bobby Brown auch in das Horror-Genre gehen? Netflix CEO Ted Sarandos hat vor Kurzem gedroppt, dass seiner Meinung nach das "Stranger Things"-Franchise gerade erst geboren ist und das er sich ein Spin-Off mit Millie Bobby Brown gut vorstellen kann. Vielleicht möchten die Duffer Brüder und das gesamte Team auch erst einmal Staffel 4 und 5 von "Stranger Things" gut über die Bühne bringen.

In einem Interview mit dem US-Magazin "The Hollywood Reporter" haben die Duffer Brüder nämlich über das Ende von "Stranger Things" gesprochen und das es auf jeden Fall noch eine fünfte Staffel geben soll. Yay! 🥰 Aber bis dahin (und bis zum Startschuss eines möglichen Spin-Offs) heißt es: Abwarten und Tee trinken! So wie die "Stranger Things"-Fans es schon gewohnt sind. 🤪