"Stranger Things 4" Trailer: So gruslig wird die neue Staffel

Fans freuen sich, denn der vierte Trailer zur kommenden "Stranger Things" Staffel ist online! Schon vor einigen Monaten haben die Hauptdarsteller*innen und die Produzent*innen der Serie verraten, dass die neue Staffel grusliger werden soll und mehr Horror-Elemente eingebaut werden sollen. Als dann vor wenigen Tagen die Meldung gedroppt wurde, dass die vierte Staffel von "Stranger Things" abgedreht wurde, freute sich die Fanbase sehr! Und jetzt gibt es auch noch einen neuen Trailer! Yay! 🥰 Doch was enthüllt dieser neue Trailer? Mehr grusliger Horror ist auf jeden Fall am Start! ⤵️

"Stranger Things" 4: Was ist im Creel Haus passiert?

Ein wunderschönes, großes Haus in der Vorstadt. Eine Familie, die ihr Glück kaum fassen kann – alles sieht so harmonisch aus. Doch nach kürzester Zeit bemerkt die Creel Familie, dass etwas in ihrem Haus nicht stimmt … doch leider entkamen sie dem Bösen nicht. Wer oder besser gesagt WAS ist für ihren Tod verantwortlich? 😱 Etwas Übernatürliches ist wieder in Gange! Einige weitere "Stranger Things" Spoiler und kleine Ausblicke auf die kommende Staffel wurden über die vergangenen Monate immer wieder gestreut. Im Mittelpunkt des Trailers steht auch die mysteriöse Standuhr. Sie scheint ein Portal für die 'andere Seite' zu sein. Sucht die Clique genau danach? Oder ist mit der Standuhr eine Zeitreise möglich? Wollen sie so herausfinden, was der Creel Familie vor einigen Jahren passiert ist? Oder hat das alles andere Gründe? Die Spekulationen und Fragen häufen sich. Das Startdatum von "Stranger Thing" 4 ist nach wie vor noch nicht bekannt. Leider!! Wir hoffen jedoch, dass es im Frühjahr 2022 so weit sein wird. 🥴

