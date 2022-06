"Stranger Things" Staffel 4 Teil 2: So spektakulär wird das Finale

"Stranger Things" Staffel 4 Teil 2: Trailer veröffentlicht!

Gerade erst hat Netflix den Trailer zu den letzten Folgen der vierten Staffel veröffentlicht, die am 01. Juli bei dem Streaming-Dienst online gehen werden. Und das Warten auf genau diese Folgen hat sich echt gelohnt, wie dieser kurze Teaser schon zeigt. Er wirft aber auch einige Fragen auf, die hoffentlich mit Erscheinen des Staffel-Finales alle beantwortet werden.

______________

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

Das ist die jüngste Familie der Welt! 👶🏻

Das lockt Spinnen an und viele wissen es nicht!

Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

_______________

Fans können zumindest erstmal aufatmen, denn in dem Trailer ist Nancy wieder mit ihren Freund*innen vereint, sie überlebt also den Angriff Vecnas und flüchtet vor ihm. Wie hat sie das geschafft und wird Vecna sie sich vielleicht nochmal schnappen?

"Stranger Things" Staffel 4 Teil 2: Der große Kampf gegen Vecna

Elfie ist immer noch in dem Bunker, scheint aber zu spüren, dass ihre Freund*innen in Hawkins ihre Hilfe brauchen. Dr. Brenner ist sich sicher: Hawkins wird fallen. Doch Elfie in den Kampf ziehen lassen, will er auch nicht, denn seiner Meinung nach ist sie noch nicht bereit. Wird sie sich durchsetzen und ihre Freund*innen unterstützen können? Denn die sind schon mitten im Kampf. Jede*r an einem anderen Ort und in einer anderen Situation, aber alle mit dem gleichen Ziel: Vecna zu besiegen. Ob sie das wohl schaffen werden, ohne dass weitere dem bösartigen Monster zum Opfer fallen? Die Gruppe ist sich da nicht so sicher, die Verzweiflung und Unsicherheit ist ihnen deutlich anzusehen. Gegen Ende des Trailers hört man Vecna noch sagen: "Deine Freunde haben verloren." Da spricht er sicherlich mit Elfie, die wenige Augenblicke später eingeblendet wird und sehr aufgewühlt und kampfbereit wirkt. Wir können Teil zwei der vierten Staffel von „Stranger Things“ kaum noch erwarten!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->