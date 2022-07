Joseph Quinn: 10 Fakten über den "Stranger Things"-Star

Joseph Quinn: Name, Alter, Größe, Herkunft

Joseph Quinn, auch unter Joe Quinn bekannt, wurde am 15. Mai 1993 in London, England geboren. Der 29-jährige Brite (Stand 16.07.2022) ist 1,78 m groß.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Joseph Quinn: Früher Traum Schauspieler zu werden

Joseph hatte schon als Kind den Wunsch, Schauspieler zu werden. Seine Eltern waren von der Idee anfangs überhaupt nicht begeistert, aber freundeten sich später mit dem Gedanken an und unterstützen ihren Sohn in seinen Ambitionen. Es fing alles mit einer Schulaufführung und von da an hat er immer weitergemacht. Er besuchte die prestigeträchtige Emanuel School in Battersea (London), nachdem er dort ein Schauspielstipendium erhalten hatte. Anschließend besuchte Joseph die Schauspielschule an der London Academy of Music and Dramatic Art, dieer 2015 erfolgreich abschloss. Die Schule besuchten auch schon andere bekannte Schauspieler*innen wie Benedict Cumberbatch und Rose Leslie.

Joe Quinn: Bisherige Projekte

Mit "Stranger Things" hatte Joe zwar seinen großen Durchbruch, doch schon davor spiele er in einigen größeren Produktionen mit. In "Game of Thrones" spielte er in Staffel 7 Episode 4 („Kriegsbeute”) Koner, ein Soldat des Haus Stark. Weitere Projekte, in denen Joe bisher mitspielte, sind unter anderem in "Dickensian", "Wiedersehen in Howards End" und in der Serie "Les Misérables".

"Stranger Things": So bekam er die Rolle des Eddie Munson

Mit seiner Rolle als Eddie Munson in "Stranger Things" ist Joseph ziemlich schnell zum Serien-Liebling der Fans geworden. Doch wie kam er überhaupt an die Rolle? In einem Interview erzählte Joseph von seinem Bewerbungsprozess: "Zu Hause in London habe ich den Duffer-Brüdern zwei Videoaufnahmen geschickt. Ich schickte eines, sie baten um ein weiteres, und dann boten sie mir die Rolle an." Ziemlich einfach eigentlich. Normalerweise dauert so ein Prozess sehr lange und erfordert mehrere Runden. Da hat der Schauspieler wahrscheinlich einfach von Anfang an richtig überzeugt! Auch Joeseph war überrascht davon, wie schnell es ging: "Ich hatte noch nie in Amerika gearbeitet und meine Freund*innen und Kolleg*innen sprachen von diesen zermürbenden, gladiatorischen Vorsprechen. Ich habe nichts von diesen Videoaufnahmen erwartet. Ich schickte sie ab, und sie gaben mir die Rolle. Ich verstehe nicht, warum, aber ich bin sehr froh, dass sie es getan haben."

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Joseph Quinn: Wird er nochmal als Eddie Munson in Staffel 5 von "Stranger Things" zurückkehren?

Joseph hofft sehr, dass er in der fünften Staffel von "Stranger Things" nochmal in die Rolle des Eddie Munson schlüpfen kann, ist aber sehr zufrieden, wie sein Charakter dargestellt wurde und wie die Geschichte verlief: "Ich denke, es gibt einen großartigen Anfang, eine großartige Mitte und ein großartiges Ende für die Figur. Als Schauspieler*in möchte man Charakter mit einer solchen Entwicklung haben. Obwohl es also toll gewesen wäre, für eine weitere Staffel zurückzukommen und all diese netten Leute wiederzutreffen, denke ich, dass es ein brillant umgesetztes Ende für eine brillant geschriebene Figur war." Klingt so, als hätte er Eddie schon abgeschrieben… Aber selbst Joseph kann nicht wissen, was die Duffer-Brüder vielleicht doch noch für Pläne mit ihm haben…

Joe Quinn: Er spielt Gitarre

In der letzten Folge der vierten Staffel von "Stranger Things" hat Eddie Munson ein richtig krasses Gitarren-Cover von "Master of Puppets" von Metallica raus. Viele haben bei der Szene wahrscheinlich vermutet, dass er Joe einfach nur so getan hat, als würde er den Song auf Gitarre spielen, aber falsch gedacht! In einem Interview erzählt er: "Ich spiele [Gitarre], seit ich ein Kind war, aber ich bin kein Virtuose. Ich hatte also den größten Teil des Songs drauf, aber für das Solo mussten wir jemanden einfliegen lassen, einen Black Belt Metal-Gitarristen, der uns dabei helfen sollte. Der Rest des Songs? Ich habe es versucht, ja."



Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Das liebt Joseph Quinn am meisten an seinem Job

Was könnte einem*einer Schauspieler*in wohl am meisten an ihrem Job gefallen? Sie besuchen neue Orte auf dieser Welt, verdienen meistens ziemlich gut, bekommen Unterstützung von ihren Fans oder ist es vielleicht doch die Möglichkeit, sich auszuprobieren und immer wieder in neue Rollen schlüpfen zu können? Für Joe ist das alles nice-to-have. Was er so sehr an seinem Job liebt? Die Gemeinschaft. In einem Interview erzählte der Schauspieler einmal: "Man wird mit Menschen zusammengeworfen, die man noch nie zuvor getroffen hat. Sie sind großartig, interessant, kameradschaftlich und akzeptieren – wer würde nicht gerne mit solchen Menschen arbeiten wollen?"

Joe Quinn: Er ist kein Fan von Sozialen Medien

Ja, Joe hat zwar einen Instagram-Account (@josephquinn), doch wirklich aktiv ist er da nicht – und aus seinem Privatleben postet er auf seinem Profil erst recht nichts. Schon 2017 erklärte der Schauspieler in einem Interview, dass kein großer Fan von den Sozialen Medien ist: "Ich habe kein Facebook. Früher hatte ich es, aber ich habe meine ganze Zeit damit verbracht, mir das Leben anderer Leute anzusehen. Ich habe kein Instagram. Ich finde es ein unglaublich bildzentriertes Medium, das den Gebrauch von Worten abwertet." Und obwohl er nun doch ein Profil auf Instagram hat, hauptsächlich nutzt er seinen Account bisher nur für Bilder von ihm aus "Stranger Things" – und laut dem Schauspieler, wird dieser von "einem Freund" gemanagt. Scheint also so, als hätte er nach gut fünf Jahren immer noch keine gute Verbindung zu Social Media – ist halt nicht jedem sein Ding.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Beziehungsstatus von Joseph Quinn

Joseph hält sein Privatleben aus der Öffentlichkeit fern. Daher ist bisher auch nicht bekannt, ob er Single oder glücklich vergeben ist.

Joe Quinn: Tattoos

In einem neuen Video entdeckten Fans, mit scharfem Blick, einen kleinen Schriftzug auf Joes rechten Oberarm. Es ist sein bisher einzig bekanntes Tattoo. Leider kann man nicht erkennen, was genau er sich da tätowieren lassen hat. Aber bis seine Fans das herausfinden, kann es bestimmt nicht mehr lange dauern.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->