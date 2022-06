Sadie Sink: 10 Fakten über den "Stranger Things“-Star

Sadie Sink: Name, Alter, Größe, Herkunft

Sadie Elizabeth Sink wurde am 16. April 2022 in Brenham, Texas geboren. Die heute 20-jährige (Stand: 04.06.2022) US-Amerikanerin ist 1,60 Meter groß.

Sadie Sink: Familie und Kindheit

Sadie Sink ist eines von fünf Kindern und ist mit ihren drei großen Brüdern Spencer, Mitchell und Caleb und ihrer kleinen Schwester Jacey in Texas aufgewachsen. Ihre Familie zog dann nach New Jersey, damit Sadie ihre Schauspiel-Karriere am Broadway verfolgen konnte. Fun Fact: In einem Park, in dem alle Kinder, die an Broadway-Produktionen beteiligt waren, zwischen den Shows immer spielten, lernte sie Caleb McLaughlin und Gaten Matarazzo kennen. Die beiden spielten früher auch am Broadway und bei „Stranger Things“ trafen sich die drei wieder!

Die Social-Media-Profile des "Stranger Things"-Stars

Natürlich ist Sadie Sink auf verschiedenen Social-Media-Plattformen aktiv. Auf ihrem Instagram-Account (@sadiesink_) tummeln sich mittlerweile schon 16,1 Millionen Fans (Stand: 04.06.2022). Bei Twitter (@SadieSink) hat die Schauspielerin aktuell ca. 888.500 Follower (Stand: 04.06.2022).

Sadie Sink: Sie startete ihre Karriere am Broadway

Ihre erste große Rolle bekam Sadie Sink 2012 in einer Produktion von "Annie" am Broadway. In dieser spielte sie die Hauptrolle der Annie. Zunächst wurde sie aber als Ersatz für alle Waisenkinder gecastet, bis die ursprüngliche Hauptdarstellerin die Show verließ und sie für einige Monate die Titelrolle übernehmen konnte. In 2015 spielte Sadie Sink dann an der Seite von Helen Mirren in "The Audience" die Rolle der jungen Queen Elizabeth II. am Broadway. Nebenbei folgten dann auch schon erste Auftritte in TV-Shows und Filmen.

Sadie Sink ergatterte in "Annie" die Hauptrolle. Michael Loccisano / Getty Images

Sadie Sink: In diesen Filmen/Serien spielte sie bisher mit

Ihre bis heute größte Rolle, die sie weltweit bekannt machte, ist wahrscheinlich Max Mayfield in "Stranger Things". Seit der zweiten Staffel ist die Schauspielerin nun schon dabei und ohne sie könnte man sich die Serie gar nicht mehr vorstellen. Zudem spielte sie bisher unter anderem in den Filmen "The Glass Castle" und "Eli" und Serien wie "The Americans" und "American Odyssey" mit. Ein anderes Highlight aus ihrer Karriere: Sie durfte an der Seite von Dylan O’Brien in Taylor Swifts Kurzfilm zu "All Too Well" mitspielen!

"Stranger Things"-Star ist Veganerin

Die Schauspielerin entschied sich dazu, vegan zu leben, nachdem sie 2017 zusammen mit Woody Harrelson an "The Glass Castle" gearbeitet hat. Zuvor lebte sie aber bereits ein Jahr vegetarisch. Warum sie sich zu diesem Schritt entschlossen hat, verriet Sadie Sink in einem Interview: "Ich habe es hauptsächlich für die Tiere getan, aber auch für die Umwelt. Ich denke, viele Leute tun es auch aus gesundheitlichen Gründen. Das finde ich toll, aber ich denke, wenn man vegan lebt, sind die gesundheitlichen Vorteile ein Bonus. Das Wichtigste für mich ist, dass ich den Tieren und der Umwelt helfe."



Sadie Sink: Sie setzt sich für Tierrechte ein

Und mit dem Veganismus hört ihr Einsatz für die Tierwelt noch nicht auf. Sie setzt sich sehr stark für Tierrechte ein. Sadie Sink unterstützt zum Beispiel "Pet Rescue New York", eine Organisation, die Menschen dabei hilft, gerettete Tiere zu adoptieren. Sie hat auch ihren Kater Leo von dort. Aber sie hat sich auch der Kampagne #ForeverAgainstAnimalTesting angeschlossen und unterstützt ASPCA, eine Organisation, die Tierquälerei bekämpft und die Adoption von Haustieren fördert.

Hobby des "Stranger Things"-Stars

Sadie Sink hat schon viele Male vor der Kamera gestanden, doch was viele von euch vielleicht nicht wissen: Die Schauspielerin nimmt auch gerne mal selbst eine Kamera in die Hand und richtet die Linse auf andere Menschen, Tiere oder Gegenstände.

Sadie Sink ist Model

Der "Stranger Things"-Star kann nicht nur gut schauspielern, sie ist auch als Model unterwegs. 2018 lief sie zum ersten Mal auf der Pariser Fashion Week mit. Außerdem modelte sie auch schon für Miu Miu und Kate Spade. Fashion scheint neben dem Schauspielern eine weitere große Leidenschaft von Sadie Sink zu sein, denn sie liebt es, mit verschiedenen Kleidungsstilen, Farben und Mustern zu experimentieren.

Das Vermögen des "Stranger Things"-Stars

Berichten zufolge verdient Sadie Sink pro "Stranger Things"-Folge 150.000 Dollar (ca. 139.000 Euro). Bei zehn Folgen in Staffel 2 und acht in Staffel 3 wären das 2,7 Millionen Dollar (ca. 2,5 Millionen Euro). In Staffel 4 rückt ihre Rolle nochmal mehr in den Mittelpunkt, was eine Gehaltserhöhung bedeuten könnten. Dazu kommen noch zahlreiche andere Projekte und Werbedeals.

