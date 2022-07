"Stranger Things": Von dieser Beziehung wollen die Fans mehr sehen!

"Stranger Things": Mehr von den beiden?

Erst vor Kurzem ist der zweite Teil der vierten "Stranger Things"-Staffel online gegangen und die Fanbase sitzt nun auf heißen Kohlen. Wann und wie geht es mit der Erfolgsserie weiter? Ein Starttermin für "Stranger Things" Staffel 5 gibt es bisher noch nicht. Die Community hofft darauf, dass sie nicht allzu lange auf das große Finale warten müssen. Immerhin ist sooo viel passiert. Man hat mehr über Will Byers (Noah Schnapp) Sexualität herausgefunden, Max (Sadie Sink) gab uns einen Todes-Schock, denn es ist nach wie vor nicht klar, wie es in der 5. Staffel um sie stehen wird und vieles mehr ist passiert. Bleiben Nancy Wheeler (Natalia Dyer) und Jonathan Byers (Charlie Heaton) weiterhin zusammen? Kommt sie wieder mit ihrem Ex-Freund Steve Harrington (Joe Keery) zusammen? Und wie geht es mit Nancy und Robin Buckley (Maya Hawke) weiter? In Staffel 4 haben die beiden jungen Frauen eine wunderschöne Freundschaft entwickelt und die Fanbase erhofft sich in der fünften und letzten Staffel "Stranger Things" mehr davon! Ob es dazu kommen wird?

Das verbindet Nancy und Robin

Wieso hat die "Stranger Things"-Fanbase so einen Gefallen an Robin und Nancy gefunden? Viele freuen sich für Nancy, dass sie wieder eine BFF hat, der sie sich anvertrauen kann und die vor allem im Bilde ist, was die andere Seite, Monster & Co. angeht. In Staffel 1, bevor Nancy tiefer ist das alles involviert war, war Barb (Shannon Purser) ihre beste Freundin. Doch sie wurde zum Opfer eines Demogorgons. Seither hatte Nancy nicht wirklich eine neue BFF an ihrer Seite. Und auch Robin hat es nicht so leicht, Freund*innen zu finden. Gerade deswegen freut sich die Community so, dass die beiden nun mehr miteinander zu tun haben. Auch Nancy-Schauspielerin Natalia Dyer findet die Freundschaft klasse und meinte in einem Interview: "Ich finde, die beiden sind ein unterhaltsames, spaßiges Duo. Und sie passen deshalb so gut zusammen, da sie so unterschiedlich sind. Was sie gemeinsam haben ist jedoch, dass sie beide sehr schlau und mutig sind. Wir freuen uns auf die kommende Staffel." Wir freuen uns auch! 😍

