"Stranger Things" Staffel 5 Verräter: Wird er die Gruppe hintergehen?

"Stranger Things" Staffel 5: Start und Handlung

In der aktuellen Staffel von "Stranger Things" passiert wirklich so einiges. Neben überdurchschnittlich langen Serien-Folgen und spannenden Handlungssträngen gibt es auch einige Momente in der 4. Staffel "Stranger Things", die manche Fans verärgert haben! Nichtsdestotrotz ist der Hype um die Netflix-Serie so groß wie noch nie. Als Teil 2 der 4. Staffel online ging, wurde sogar kurzzeitig die Netflix-Seite gecrasht, weil so ein riesiger Andrang herrschte! Auch die Produktionskosten mit ca. 30 Millionen US-Dollar pro Folge setzten neue Maßstäbe. Nachdem die aktuelle Staffel die Fans mit einigen Fragen zurückgelassen hat, heißt es nun wieder warten. Es gibt aktuell noch keine Stellungnahme, wann die 5. Staffel "Stranger Things" an den Start gehen wird. Wenn man aber von einer "normalen" Produktionszeit sowie Nachbearbeitung ausgeht, dann könnte es Ende 2023 beziehungsweise Anfang 2024 werden.

Die Hauptdarsteller*innen der Serie haben schon den ein oder anderen kleinen Hinweis gegeben, wie es mit der Erfolgsserie weitergehen könnte. Schließlich interessiert uns doch alle: Wie wird Vecnas Rückkehr aussehen? Und wer ist der Verräter in der Runde? Lucas Sinclair-Darsteller Caleb McLaughlin hat in einem Interview die kommende Staffel in einem Wort beschrieben. Nämlich "traitor" (deutsch: Verräter). Doch wer ist damit gemeint?

Wird er die Gruppe verraten?

Fans vermuten, dass Will Byers damit gemeint ist. In allen bisherigen "Stranger Things"-Staffeln hat er immer eine Verbindung mit der anderen Seite (englisch.: "The Upside Down") gehabt und sagt immer wieder, dass er "ihn" spüre. Dann läuft es Will eiskalt den Rücken hinunter und er bekommt Gänsehaut im Nacken. Dies geschieht auch wieder in der 4. Staffel der Serie. Nun wissen wir aber, dass hinter dem MindFlayer, den Demogorgons, den Demohunden und allen anderen übernatürlichen Kreaturen der anderen Seite, Vecna steckt. Er war da, als die andere Seite entstanden ist und ist quasi der Puppenspieler, der alles steuert. Wird er sich wieder in Wills Unterbewusstsein einschleusen und die anderen ausspionieren? Ist es genau andersherum und Will ist gar kein Verräter, sondern kann mit seiner Verbundenheit zu Vecna immer wissen, was sein nächster Schritt ist? Oder ist jemand ganz anders mit Verräter gemeint?

Eins ist klar: In Staffel 5 von "Stranger Things" wird es zu einem epischen Kampf um Leben und Tod zwischen Venca, Elfie und Co. kommen. Denn immerhin wird dies die letzte Staffel sein, die die Serie zu einem glorreichen Abschluss bringen muss. Wir sind gespannt! ✨

