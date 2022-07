"Stranger Things": Noah Schnapp und Millie Bobby Brown verraten Wills Sexualität

Die Andeutungen sprechen für sich: Fans sind sich sicher, dass Will schwul ist

Seit der ersten Staffel gibt es das Gerücht, dass Noah Schnapps Rolle Will Byers schwul sein könnte. Ganz am Anfang der Serie „Stranger Things“ sagte Joyce einmal, dass Will gemobbt wurde, bevor er verschwand und fügt hinzu: „Lonnie hat immer gesagt, er sei schwul.“ In Staffel 2 und 3 folgen dann weitere Andeutungen über Wills Sexaulität, zum Beispiel als Mike und Will sich streiten und Will seinem besten Freund vorwirft: „Du zerstörst alles, und wofür? Damit du mit einem dummen Mädchen rumknutschen kannst?" Mike antwortet daraufhin: "El ist nicht dumm. Es ist nicht meine Schuld, dass du keine Mädchen magst." Hier ist es natürlich nicht ganz klar, ob Mike einfach nur darauf hinweist, dass Will selbst (noch) keine Freundin hat, oder ob er auf die Sexualität seines Freundes anspielt.



In „Stranger Things“ 4 werden die Vermutungen sogar noch konkreter, als Fans spekulieren, ob Will schwul und außerdem in Mike verliebt ist. Offen ausgesprochen wird es allerdings nicht! Am spannendsten ist es natürlich zu hören, was Noah Schnapp zur Sexualität seiner Rolle sagt! Er äußerte sich jetzt erstmalig in einem Interview.

Millie Bobby Brown und Noah Schnapp mit ganz neuer Meinung über Wills Sexualität

Im Gespräch mit Variety sagte Noah Schnapp über Wills Sexualität: "Ich habe das Gefühl, dass sie es nie wirklich ansprechen oder offen sagen, wie Will ist. Ich denke, das ist das Schöne daran, dass es einfach an der Interpretation des Publikums liegt, ob Will sich einfach weigert, erwachsen zu werden, oder ob er wirklich schwul ist."



Seine Schauspielkollegin Millie Bobby Brown gibt ihm Recht und ergänzt: "Ich kann nur sagen, es ist 2022 und wir müssen die Dinge nicht labeln. Ich denke, das Schöne an Wills Charakter ist, dass er ein menschliches Wesen ist, das durch seine eigenen persönlichen Dämonen und Probleme geht. So viele Kinder da draußen wissen [ihre Sexualität] nicht, und das ist in Ordnung.



Noah nickt zustimmend und fügt noch hinzu: "Ich finde, dass die Leute versuchen, ihm ein Label aufzudrücken. Er ist einfach verwirrt und wird erwachsen. Und das ist es, was es heißt, ein Kind zu sein."



Die beiden haben recht! Trotzdem sind wir natürlich gespannt darauf zu erfahren, wie es mit Will und Mike – ob nun als Freunde oder mehr – und den anderen in „Stranger Things 4 Teil 2“ weitergeht!

