"Stranger Things" Staffel 4: Ist Will in Mike verliebt?

"Stranger Things": Ist Will Byers schwul?

Die Theorie, dass Will Byers (Noah Schnapp) schwul sein könnte, besteht bereits seit der 3. Staffel "Stranger Things". Dort gibt besonders eine Szene, die darauf schließen lassen könnte. Immer wieder versucht Will seine Kumpels zum D&D (Dungeons & Dragons Rollenspiel) zu überreden. Es ist ihr Game. Etwas, was sie früher ständig im Keller von den Wheelers gezockt haben. Aber seitdem die anderen Boys aus der Gruppe Freundinnen haben, geht es nur noch um Mädchen. Das nervt Will. Er will doch nur mit seinen Freunden spielen. Wie damals. Ohne Mädchen. Wütend verlässt Will damals den Keller der Wheelers und Mike (Finn Wolfhard) läuft ihm hinterher. Mike sagt zu Will: "Es ist nicht meine Schuld, dass du keine Mädchen magst." Autsch! Aber seither hoffen die "Stranger Things"-Fans darauf, dass noch mehr Diversity in der Serie platziert wird. Vor allem, nachdem sich schon Robin Buckley (Maya Hawke) als lesbisch geoutet hat. Doch wie kommen die Fans nun darauf, dass Will Byers auf Mike Wheeler einen Crush hat? 💘

"Stranger Things" Staffel 4: Wahre Liebe

Die neue 4. Staffel "Stranger Things" lässt die Fanbase ausflippen. So viele Dinge aus der Vergangenheit werden angesprochen, man wird noch tiefer in die Story hineingezogen und es passiert eine spannende Sache nach der anderen. Neben Leben und Tod geht es auch viel um Gefühle und Liebe in der aktuellen Staffel. Vor allem über Gefühle und Gedanken, die nicht ausgesprochen werden. Damit ist zum Beispiel die unausgesprochene Liebe zwischen Hopper (David Harbour) und Joyce (Winona Ryder) gemeint. Aber auch Will scheint sein Herz an jemand aus der Gruppe vergeben zu haben. Viele denken, dass Will Byers in seinen besten Freund Mike Wheeler verliebt ist. Aber kann das wirklich sein?

Will schaut seinen besten Freund Mike in der neuen Staffel immer wieder mit sehr intensive Blicken an. Weitaus intensivere Blicke, als in den bisherigen Staffeln. Manchmal treffen sich ihre Blicke auch und sie schauen beide beschämt weg. Als wüsste Mike schon, dass da etwas im Busch ist … Außerdem hat Will ein selbstgemaltes Bild, um das er ein großes Geheimnis macht. Er wollte es Mike zuerst zeigen, macht dann aber einen Rückzieher. Was wohl auf dem Bild zu sehen ist? Und auch die "Stranger Things"-Stars David Harbour und Finn Wolfhard haben die Gerüchteküche selbst nochmals angeheizt. Sie droppten: "Ja, Will hat einen Crush auf jemanden. Da gibt es jemanden und ihr werdet schon sehr bald sehen, wer diese Person ist.Wir sind auf jeden Fall schon sehr gespannt, wie die Story im zweiten Teil weitergeht. Part 2 der 4. Staffel "Stranger Things" wird ab dem 1. Juli 2022 auf Netflix zu sehen sein.

