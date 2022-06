"Stranger Things": Heftige Änderung in Staffel 5!

"Stranger Things": Es geht spannend weiter!

Wir haben in den bisherigen Staffeln Elfie, Will, Mike, Lucas, Dustin, Max und den anderen jugendlichen Charakteren dabei zugeschaut, wie sie langsam erwachsen werden. Sie haben gegen Demogorgons und den Gedankenschinder gekämpft und die Geheimnisse des Upside Downs erforscht.

Aktuell haben sie es mit dem bösartigen Monster Vecna zu tun. Wie es wohl im zweiten Teil der vierten Staffel noch weitergehen wird? Und vor allem: Was wird in Staffel 5 noch alles passieren? 😱

"Stranger Things" Staffel 5: Die Pläne der Duffer-Brüder

In einem neuen Interview haben die Duffer-Brüder verraten, wie weit sie mit ihren Vorbereitungen zu Staffel 5 sind und was alles auf uns zukommen wird: "Ich bin sicher, dass wir einen Zeitsprung machen werden", so Ross Duffer. "Idealerweise hätten wir [die Staffeln 4 und 5] hintereinander gedreht, aber das war einfach nicht machbar", fügt er hinzu. Ein Zeitsprung würde auch das Problem lösen, dass die Serie jetzt hat: Die Darsteller*innen sind mittlerweile ein paar Jahre älter als die Charaktere, die sie spielen. Mit einem Zeitsprung könnte dies zumindest weitestgehend ausgeglichen werden. Jetzt warten wir aber erstmal gespannt, was uns in Staffel 4 Teil 2 von „Stranger Things“ noch alles erwartet! 👀

