"Stranger Things"-Star rechnet mit Hollywood ab

"Fette Schauspieler*innen haben keine Aufstiegschancen!"

Irgendwie haben wir doch alle gehofft, dass wir im Jahr 2022 weiter sind, als Menschen aufgrund ihrer äußerlichen Merkmale zu diskriminieren und in Schubladen zu stecken. In einigen Punkten enttäuscht uns die Welt, und in diesem Fall Hollywood, dann leider doch sehr. Die Schauspielerin Shannon Purser (25), veröffentlichte vor kurzem einen Tweet, in dem sie Hollywood genau deswegen aufs Schärfste kritisiert. "Sie stellen keine fetten Schauspieler*innen für ikonische fette Charaktere ein, weil sie einen Star mit großem Namen wollen. Es gibt fast keine fetten Stars mit großen Namen, weil dicke Schauspieler*innen keine Aufstiegschancen haben. Der Aufstieg ist uns nicht erlaubt, weil die Industrie uns als zweidimensionale Versatzstücke sieht." Wow, das ist heftig – aber leider wahr. Eigentlich wissen wir alle, dass die Mehrheit der großen Entscheider*innen in Hollywood sich bislang nicht WIRKLICH für Diversity interessiert hat und es oft mehr um die Aufpolierung des eigenen Images geht.

Es ist schon lange ein Problem Hollywoods, dass mehrgewichtige Schauspieler*innen zwar engagiert werden, ihre Rollen dann aber fast ausschließlich etwas mit ihren Körpermaßen zu tun haben. Sie spielen dann meist „die pummelige Freundin“ oder andere Nebenrollen. Dabei ist der Wunsch, aufgrund seines Könnens und Talentes gecastet zu werden, doch echt nicht zu viel verlangt, oder?

Shannon kämpft gegen Bodyshaming

Noch immer scheint Hollywood total auf 90/60/90 gepolt zu sein, noch immer steht extremer Schönheitswahn an der Tagesordnung. Wann ändert sich das endlich? Die 25-jährige hat jedenfalls genug davon und spricht offen aus, was wir alle denken! Vor allem macht sie auch auf die Folgen aufmerksam, die Bodyshaming mit sich bringen kann. Auch ihre Netflix-Kollegin Lili Reinhart wehrte sich in der Vergangenheit gegen Bodyshaming. Was vielleicht als „harmlose Bemerkung“ oder „kleiner Spaß“ abgetan wird, kann Menschen extrem verletzen und nachhaltig an ihrem Selbstwertgefühl zerren. Deswegen hat Shannon eine klare Message an alle, die so oft ungefragt ihren und andere Körper kommentieren: "Bitte kommentier niemals mein Gewicht oder sag mir, dass ich deswegen gut oder schlecht aussehe. Ich sehe gut aus. Ich bin glücklich. Ich brauche deine Genehmigung nicht. Danke."

