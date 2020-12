Jonas Ems: „Für Content Creator ist Hate normal“

Zusammen mit Instagram haben wir eine Kampagne gestartet, die jungen Leuten dabei helfen soll, verantwortungsvoll mit den sozialen Medien umzugehen. Eins der größten Probleme in der Social-Media-Welt sind Hate und Mobbing. Auch unser Cover-Star Jonas Ems hat schon Erfahrungen mit diesem Thema gemacht. „Als Content Creator ist es relativ normal, dass man sich mit Hate auseinandersetzen muss“, gesteht er im exklusiven BRAVO-Interview, „Mittlerweile habe ich mir da auch einen ganz guten Schutzmantel zugelegt und es kommt mir nicht mehr so nah. Hate trifft einen besonders stark, wenn ein wunder Punkt getroffen wird oder man sogar selbst glaubt, dass an der Aussage etwas dran sein könnte.“ Traurig, aber wahr: Es gibt vermutlich keine Person auf dieser Welt, die nicht schon mit Hate im Netz konfrontiert wurde. Noch trauriger ist es, dass sich Creator wie Jonas regelmäßig mit Anfeindungen auseinandersetzen müssen. Es wird also Zeit, dass Hate aufhört „normal“ zu sein und aus unserem Alltag verschwindet.

Jonas Ems über Bodyshaming bei Jungs

Im Internet wird in der letzten Zeit sehr viel über Bodyshaming bei Frauen gesprochen, mit Erfolg. Die Aufklärung hat dafür gesorgt, dass wir uns von vielen veralteten Schönheitsidealen verabschiedet haben und toleranter geworden sind. Aber nicht nur Frauen haben mit Anfeindungen aufgrund ihres Aussehens zu kämpfen. „Bei Jungs geht es meistens um die Statur“, verrät Jonas Ems im BRAVO-Interview, „Auf TikTok habe ich zum Beispiel schon öfter mitbekommen, dass die Körpergröße eines dieser Themen ist. Auch Jungs haben viel mit Bodyshaming zu kämpfen, Dinge wie: ‚Wenn er unter 1,60 ist, braucht er sich gar nicht melden‘ – das ist so ein Mist. Es gibt Sachen, an denen man als Person nichts ändern kann, das ist ein großes Problem. Ich hatte früher mehr Probleme mit Pickeln, da war es mir schon unangenehm, Bilder zu posten, auf denen man viel Akne gesehen hat. Es ist gar nicht so leicht da drüberzustehen, aber das muss man lernen.“ True, denn kein Mensch ist perfekt und deshalb hat auch niemand über dein Aussehen zu urteilen.

