"Stranger Things": Jamie Campbell Bower bringt Millie Bobby Brown zum Weinen

Sie sind die absoluten Stars der aktuellen "Stranger Things"-Staffel! Millie Bobby Brown in ihrer Rolle als "Elf" und Cast-Neuzugang Jamie Campbell Bower, der mit seiner Rolle als "Vecna" das pure Böse verkörpert. Ihre Leistung wird völlig zurecht gehyped! Und doch gab es während der Dreharbeiten eine Situation, in der Millie ihr Entsetzen gar nicht spielen musste …

_____



DAS HAT ANDERE INTERESSIERT

_____

"Stranger Things" Staffel 4: Dieser Moment ließ bei Millie die Tränen fließen

Nicht immer wissen Schauspieler*innen genau, was am anstehenden Drehtag auf sie zukommt. Auch "Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown ist schockiert über die Wahrheit Hollywoods. So war Millie sich während des Drehs sicher, dass Bad Guy Vecna keinesfalls von jemandem in einem unheimlichen Kostüm gespielt, sondern durch CGI-Technik, also computergesteuert, erzeugt wird. Umso erschrockener war sie, als sie gerade vom Mittagessen kam, sich umdrehte und dann Vecna’s gruselige Erscheinung vor sich hatte! Die 18-jährige brach in Tränen aus und sagte immer wieder: „Das ist nicht Jamie!“

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Jamie Campbell Bower: So krass machte er Vecna lebendig

Noch extremer wurde die Situation dadurch, dass Jamie so sehr in seine Rolle vertieft war, dass es zwischenzeitlich so schien, als wäre er einfach zu Vecna geworden: „Ich war dort und ich war voll drin [in der Rolle], starrte die Leute an, grunzte, knurrte, ging auf und ab.“ Je mehr Jamie zu Vecna wurde, desto weniger musste Millie tatsächlich schauspielern, denn sie weinte einfach in echt und fand ihn furchtbar. Doch sie bekamen die Szene gemeinsam super hin, Jamie nahm sie dann sogar in den Arm, um sie zu beruhigen. In Wirklichkeit ist er nämlich ein richtiger Cutie, der sich stets um seine Mitmenschen sorgt und für sie da ist.

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->