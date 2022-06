Jamie Campbell Bower: Fakten über den neuen "Stranger Things"-Star

Jamie Campbell Bower: Name, Alter, Herkunft

Sein vollständiger Name lautet James „Jamie“ Metcalfe Campbell Bower und er ist am 22. November 1988 in London geboren. Aktuell ist der Schauspieler also 33 Jahre alt (Stand: 7. Juni 2022).

Jamie Campbell Bower: Bekanntesten Rollen

Aktuell sieht man Jamie Campbell Bower in der Erfolgsserie "Stranger Things". Dort spielt er die Rolle des Pflegers Peter Ballard, aka 001, aka Henry Creel, aka Vecna. Ja, dass er hinter dem Bösewicht steckt und übernatürliche Kräfte hat, war auch für uns ein großer Plot-Twist am Ende des ersten Teils der 4. Staffel. Wie es mit Vecna und unseren "Stranger Things"-Lieblingen weitergeht, sehen wir am 1. Juli 2022. Da erscheint nämlich Volume 2 der 4. Staffel.

Doch das war nicht Jamies erste große Rolle. Schon seit vielen Jahren ist Jamie Campbell Bower als Schauspieler aktiv und das sehr erfolgreich. Im Jahr 2007 war er neben Johnny Depp ein Teil des Films "Sweeney Todd". Viele dürften ihn aber auch aus der "Twilight"-Saga kennen. 2009 verkörperte er in "New Moon – Biss zur Mittagsstunde" die Rolle Caïus. Einer der Anführer des Volturi Klans und somit einer der Bösen. Ebenso war er auch in "Breaking Dawn" Teil 1 (2011) und Teil 2 (2012) zu sehen.

Außerdem kann Jamie von sich behaupten, ein Part von "Harry Potter" gewesen zu sein. In "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes" Teil 1 spielte er den jungen Magier Gellert Grindelwald. Dieselbe Rolle sah man auch in "Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen", der 2018 in den Kinos war. Aber eine ganz wichtige Rolle haben wir uns für den Schluss aufgehoben. Alle seine Fans kennen und lieben ihn für seine Rolle des Jace Wayland. In "Chroniken der Unterwelt – City of Bones" verkörperte er im Jahr 2013 den Dämonenjäger Jace und lässt seit vielen Jahren die Herzen seiner Fans höher schlagen.

Jamie Campbell Bowers Freundinnen

Jamie Campbell Bower war schon mit der ein oder anderen Bekanntheit zusammen. Am "Harry Potter"-Set verliebte er sich damals in die Ginny Weasley-Darstellerin Bonnie Wright. Bonnie und Jamie waren von 2009 bis 2012 zusammen und hatten sich sogar verlobt. Doch ihre Liebe war nicht für die Ewigkeit bestimmt. Auch bei dem Dreh von "Chroniken der Unterwelt – City of Bones" funkte es zwischen Jamie und der weiblichen Hauptrolle. Diese wurde von Lily Collins gespielt. Die beiden waren von 2012 bis 2013 ein Paar. Dann nochmals im Jahr 2015. Jedoch trennten sie sich dann endgültig.

Von Anfang 2016 bis Mitte 2018 war er mit dem Model Matilda Lowther liiert. 2018 lernte er die Tätowiererin Ruby Quilter kennen. Wie es aktuell um Jamies Liebesleben steht, ist nicht bekannt.

Jamie Campbell Bower: Punk-Band und Solo-Musiker

Jamie war Leadsänger, Leadgitarrist und Songwriter in der von ihm im Jahr 2015 ins Leben gerufenen Punk-Band "Counterfeit". Zusammen mit seiner Band ging er auf eine große Europa-Tournee und spielte unter anderem in Deutschland, Italien und Frankreich. Im Jahr 2017 ging die Band erneut auf Europa-Tour, im Jahr 2019 auf Tour durch Europa und Nordamerika. Wiederum ein Jahr später verkündete Jamie Campbell Bower das Band-Aus bekannt. Unter Jamie Bower veröffentlicht der Musiker seither Solo-Projekte.

Jamies Geschwister

Jamie Campbell Bower hat einen jüngeren Bruder. Sein Name ist Samuel Bower. Er ist am 21. Februar 1994 geboren. Er war der Tontechniker und Gitarrist in der Band seines Bruders ("Counterfeit").

Jamie arbeitet als Model

Neben seiner sehr erfolgreichen Schauspiel- und Musikerkarriere ist Jamie Campbell Bower auch als Model tätig. Und wenn man ihn nur ein paar Sekunden lang ansieht, dann merkt man auch, wie perfekt dieser Beruf zu ihm passt. Er ist 1,83 m groß, schlank und hat ein markantes Gesicht. Beste Voraussetzungen für die meisten Modehäuser. Er modelte bereits für die italienische Vogue, Hugo Boss, GQ, Vanity Fair, Burberry, Dolce & Gabbana und Fendi.

Jamie und seine Tattoos

Tattoos hat der Schauspieler und Musiker einige. An seinem rechten Mittelfinger ein Kreuz, auf seinem linken Mittelfinger einen Totenkopf. Auf seinen beiden Armen finden sich mehrere Motive. Darunter eine Schwalbe. Aber auch ein süßes "Always and forever" auf seinem rechten Unterarm. Dieses Tattoo hat er sich mit seiner damaligen Freundin Lily Collins stechen lassen. Er am Unterarm, sie auf ihrem Rücken. Auf seiner Brust hat er sich ein Schmetterlings-Tattoo verewigen lassen. Aber auch auf seinen Beinen findet sich das ein oder andere Kunstwerk.

