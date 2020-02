So nice wurde "Sex Education" Staffel 3 verkündet

Gerade erst haben wir endlich die zweite Staffel zu sehen bekommen, schon wurde "Sex Education" Staffel 3 announced. Und das mit einem richtig coolen Trailer, in dem Alistair Petrie, der Schuldirektor Groff spielt, durch die Hallen der Moordale High läuft. An den Wänden sehen wir Gemälde mit den coolen Charakteren aus der Serie wie Maeve Wiley (Emma Mackey), Otis Milburn (Asa Butterfield) oder Effiong (Ncuti Gatwa). Schnell erkennt man, dass es sich dabei um die Promobilder zur zweiten Staffel handelt. Am Ende des Clips sagt Alistair dann: "Eric und Adam, ich frage mich, was auf die beiden Engelchen noch wartet. Naja, ich denke, ihr müsst das in ("Sex Education") Staffel 3 herausfinden, oder?" Yes!

Das passiert in "Sex Education" Staffel 3

Bisher gibt es natürlich noch kaum Informationen, aber wir können durch das Ende der zweiten, bereits ein paar Storylines für "Sex Education" Staffel 3 ableiten. ACHTUNG: SPOILER!!!! Zunächst sind wir natürlich gespannt, wie es mit Eric weitergeht, der sich für Adam und gegen Rahim entschieden hat. Außerdem haben sich Jackson und Viv mit Ola und Adam gerade erst angefreundet. Und was passiert wohl, nachdem Isaas Otis' Sprachnachricht an Meave gelöscht hat?😱

Wann startet "Sex Education" Staffel 3?

2020 können wir und auf richtig viele, neue Staffeln von Serie wie "Haus des Geldes" oder "Stranger Things" freuen. "Sex Education" Staffel 3 wird da vermutlich nicht dazugehören, denn die muss erstmal gedreht werden. Da zwischen den meisten Staffeln von Netflix-Produktionen immer ein gutes Jahr liegt, sollten wir die Gang aber 2021 wiedersehen!

