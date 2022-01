„Fate: The Winx Saga“: Alle Infos zu Staffel 2

"Fate: The Winx Saga" Staffel 2: Start

Die erste Staffel von "Fate: The Winx Saga" kam Ende Januar letzten Jahres auf Netflix. Einen Monat später wurde dann dank des großartigen Erfolges Staffel 2 vom Streaming-Anbieter bestätigt. Doch nach einem Jahr gibt es leider immer noch kein Startdatum für die neue Staffel. Die Dreharbeiten begannen aber bereits im Juli 2021 in Irland und sind auch schon abgeschlossen. Da die Nachproduktion aber nochmal ca. sechs bis acht Monate in Anspruch nimmt, können wir mit Staffel 2 von "Fate: The Winx Saga" Mitte 2022 rechnen.

"Fate: The Winx Saga" Staffel 2: Darsteller*innen

Abschied nehmen müssen wir von unseren Lieblingsfeen natürlich nicht. In Staffel 2 von "Fate: The Winx Saga" sind sicher dabei:

Abigail Cowen als Bloom

Hannah van der Westhuysen als Stella

Eliot Salt als Terra

Elisha Applebaum als Musa

Precious Mustapha als Aisha

Danny Griffin als Sky

Freddie Thorp als Riven

Theo Graham als Dane

Sadie Soverall als Beatrix und

Robert James-Collier als Saul Silva

Außerdem werden noch drei neue Gesichter zum Cast von "Fate: The Winx Saga" in Staffel 2 dazustoßen. Zum einen Brandon Grace als Grey und zum anderen Éanna Hardwicke als Sebastian. Zur großen Freude von allen Fans wird auch Flora, die Cousine von Terra, in der zweiten Staffel dabei sein. Gespielt wird sie von Paulina Chávez.

"Fate: The Winx Saga" Staffel 2: Darum geht’s

Achtung: Spoiler zu Staffel 1!

Mit einem ziemlich fetten Cliffhanger ging die erste Staffel von "Fate: The Winx Saga" zu Ende: Bloom kann den Angriff der Verbrannten abwehren. Dafür musste sie aber ihre wahre Feuer-Kraft entfesseln und es kommt heraus, dass sie Teil einer sehr alten Legende ist: Sie beherrscht die Kraft der Drachenflamme und das ist die mächtigste Waffe überhaupt! Da ist es natürlich kein Wunder, dass nun viele Leute Bloom auf ihrer Seite haben wollen. Darunter auch Rosalind, die Schulleiterin Farah Dowling umgebracht hat und deren Stelle antritt. Bei all dem wird sie von Skys totgeglaubten Vater Andreas unterstützt, der doch noch am Leben ist. Wie geht es also jetzt weiter? 👀

Klar ist: In Alfea wird sich einiges ändern, jetzt, wo Rosalind das Zepter in der Hand hat. Sie will die magischen Schüler*innen zu einer Armee ausbilden. Diese ahnen noch nichts von dem Tod ihrer ehemaligen Schulleiterin, doch es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Wahrheit ans Licht kommt. Wie werden die Schüler*innen wohl reagieren? Werden sie sich den dunklen Mächten widersetzen?

Werden die Freundinnen sich wieder gegen die böse Mächte durchsetzen können? Netflix

Sicherlich werden wir auch noch mehr über Beatrix, die vielleicht gar keine Fee, sondern eine Hexe ist, erfahren. Denn als Babys sollen sie und Bloom im Dorf der ermordeten Bluthexen gefunden worden sein. Bei Bloom wurde bei dieser Geschichte zwar gelogen, aber was Beatrix angeht, wissen wir hingegen noch nichts… Vielleicht wurde sie ja sogar von Rosalind gefunden und aufgezogen?

Und dann wäre ja noch Skys Vater, der jahrelang für tot gehalten wurde und jetzt doch wieder auf der Bildfläche erscheint. Wie hat er denn überhaupt überlebt und warum hat er so viele Jahre seinen Sohn allein gelassen und sich nie bei ihm gemeldet?

Wird Sky endlich die Wahrheit über seinen Vater erfahren? Netflix

