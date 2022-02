„Outer Banks“: Alle Infos zu Staffel 3

"Outer Banks" Staffel 3: Start

Lange mussten sich Fans gedulden, bis nach mehreren Monaten endlich die Erlösung kam: Es wird eine dritte Staffel von "Outer Banks" geben! Diese Nachricht kam erst im Dezember und die Produktion startet deswegen auch erst Mitte Februar und soll bis August andauern. Da wird es ganz schön eng mit einem Release in diesem Jahr. Aber einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es dann doch noch: Nachdem Staffel 1 im April 2020 startete und die zweite Staffel dann im Juli 2021 folgte, stehen die Chancen für einen Start im Oktober/November 2022 ganz gut. Mal sehen, ob Netflix das hinbekommt...

"Outer Banks" Staffel 3: Darsteller*innen

Fehlen dürfen in Staffel 3 natürlich nicht die Pogues:

Chase Stokes als John B

Madelyn Cline als Sarah

Jonathan Daviss als Pope

Rudy Pankow als JJ

Madison Bailey als Kiara und

Carlacia Grant Grant als Neu-Pogue Cleo

Auch weiterhin sicher dabei sind:

Drew Starkey als Rafe

Charles Esten als Ward

Austin North als Topper

Elizabeth Mitchell als Miss Limbrey und

Charles Halford als Big John

Ob wir noch ein paar andere bekannte oder auch neue Gesichter in Staffel 3 von "Outer Banks" sehen werden, ist noch nicht sicher.

"Outer Banks" Staffel 3: Inhalt

Achtung: Spoiler zu Staffel 1 und 2!

Das Finale der zweiten Staffel von "Outer Banks" hatte es ganz schön in sich. Alle dachten, Ward Cameron wäre gestorben, doch wie sich in der letzten Folge zeigte, war er doch noch SEHR lebendig. Und seine Gier nach Geld und Reichtum ist stärker denn je. Nachdem er in Staffel 1 den Pogues das Geld vor der Nase weggeschnappt hat, angelte er sich zusammen mit seinem Sohn Rafe auch noch das goldene Kreuz, – das eigentlich der Familie von Pope gehört und auch von ihm und seinen Freund*innen gefunden wurde. Die zweite Staffel endete damit, dass John B, Sarah, Pope, JJ, Kiara und Cleo leider ohne das Kreuz vom Schiff auf dem sich Ward und Rafe befinden, fliehen und auf einer einsamen Insel (Poguelandia) stranden.

Doch aufgeben werden die Pogues ganz bestimmt nicht – sie wollen das goldene Kreuz zurück. Und da sie auch noch die ganze Wahrheit kennen, werden sie sich vor Rafe und Ward noch mehr in Acht nehmen müssen. Schließlich wollte Ward sogar seine eigene Tochter Sarah umbringen – und auch Rafe schreckt nicht vor Mord zurück, wie wir bereits schon sehen konnten.

Die Pogues genießen erstmal ihre gemeinsame Zeit auf der einsamen Insel. Jackson Lee Davis / Netflix

Und ganz am Ende gab es noch eine Schock-Nachricht für die Fans: Denn der Vater von John B ist überhaupt nicht tot, so wie es uns die Macher*innen zwei Staffeln glauben lassen haben. Er erzählt Carla Limbrey, dass er weiß, wo sich das Turiner Leichentuch, nach welchem sie sucht, befindet. Schließlich war es nicht wie gedacht im goldenen Kreuz. Wie John B wohl reagiert, wenn er das erfährt? Josh Pate, der Showrunner, hat schon durchblicken lassen, wie sie das Thema behandeln: "John B muss seine idealisierte Vorstellung von seinem toten Vater mit der Realität seines lebenden Vaters irgendwie unter einen Hut bringen. Das bietet uns jede Menge Vater-Sohn-Themen, mit denen wir arbeiten können." Vor allem die Frage, warum sein Vater ihn so im Stich gelassen hat, dürfte John B beschäftigen.

Am Ende von Staffel 2 erfahren wir, dass der Vater von John B doch noch lebt. Jackson Lee Davis / Netflix

Eins darf in Staffel 3 von "Outer Banks" natürlich auch nicht fehlen: Romanzen. Und die Macher der Serie freuen sich schon ganz besonders darauf: "Es ist eins der Dinge, die wir in Staffel 1 wirklich geliebt haben. In Staffel 2 ist es eher in den Hintergrund geraten, aber wir wollen das wieder zurückbringen." Vor allem eine Romanze soll in den Vordergrund rücken: JJ und Ki. In Staffel 2 schon ein bisschen angeteasert, soll es in der neuen Staffel noch weiter ausgebaut werden. Grund dafür sind die Fans der Serie. "Wir wollen es auf jeden Fall machen, weil uns die Reaktion auf JJ und Ki uns wirklich überrascht hat. Fans wollen, dass die beiden zusammenkommen", so Josh Pate im Interview mit Entertainment Weekly. Es geht also spannend weiter bei „Outer Banks“. Langeweile wird da bei den Fans auf jeden Fall nicht aufkommen!

Kommen Ki und JJ in Staffel 3 endlich zusammen? Jackson Lee Davis / Netflix

