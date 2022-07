"Outer Banks": Tragischer Tod von Darsteller Alexander Jennings

"Outer Banks": Alexander Jennings stirbt nach Unfall

Ein weiterer Star, der viel zu jung verstorben ist. Der 22-jährige Alexander Jennings erlag nach einem Unfall am Dienstag (05. Juli) im Krankenhaus seinen Verletzungen. Der tödliche Vorfall ereignete sich ca. 02:30 Uhr in der Nacht in North Charleston, South Carolina.

In einer Pressemitteilung der örtlichen Polizei heißt es, dass der Schauspieler auf der Straße unterwegs war, als er von einem Fahrzeug angefahren wurde, das daraufhin die Flucht ergriff. Laut Zeugenaussagen wurde er kurz darauf nochmal von einem anderen Fahrzeug angefahren, das ebenfalls den Tatort verließ. Der 22-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, starb dort aber wenig später.

"Outer Banks": Tod von AJ trifft Chase Stokes hart

Die Nachricht über den Tod von Alexander Jennings, kurz AJ, erschütterte den gesamten Cast und die Crew von "Outer Banks". Besonders Chase Stokes nahm der Tod von AJ mit. In einem emotionalen Post in seiner Instagram-Story schrieb der Schauspieler: "Mein Herz ist gebrochen. Dein Leben hatte gerade erst begonnen. Wir haben doch gerade erst noch darüber gesprochen, wie begeistert du von deinen Songs warst. […] Du hast immer die Herzen anderer erwärmt und warst so verdammt selbstlos." Seinen Text beendet er mit "Wir alle lieben dich, du hast unser aller Leben berührt und uns alle zu besseren Menschen gemacht, und dafür – Danke AJ. Flieg hoch Engel ♥️" AJ spielte in "Outer Banks" in Staffel 3, die gerade gedreht wird, das Fotodouble und Stand-In für John B aka Chase Stokes.

