"Outer Banks"-Star Chase Stokes kämpft mit Morddrohungen!

"Outer Bank"-Star Chase Stokes: Er bekommt Morddrohungen

Sich in das Leben fremder Personen einmischen, macht man ja eigentlich nicht. Warum soll das dann bei Stars anders sein? Sie sind schließlich auch "nur" Menschen. Ja, sie stehen in der Öffentlichkeit, aber ihr Privatleben sollten sie ja trotzdem noch in Ruhe genießen können und nur das mit ihren Fans teilen, was sie auch wirklich möchten.

Von "Outer Banks"-Star Chase Stokes werden wir in nächster Zeit wohl erstmal keine privaten Bilder mehr zu sehen bekommen, denn nach einem Vorfall am Wochenende hat er nach einem Post sogar Morddrohungen bekommen! Was war da nur los?

Chase Stokes wendet sich an seine Follower*innen

Chase Stokes ist gerade mitten in den Dreharbeiten zu "Outer Banks" Staffel 3. Am Donnerstag (14. April) bekam er am Set Besuch von seiner Schwester Riley. Der Schauspieler postete ein Selfie mit ihr in seiner Story mit der Caption: "Hat mich überrascht (: Liebe dich @ryliewalk." Nur wenige Stunden später teilte er dann eine lange Nachricht, aber aus einem traurigen Anlass: Er hat nach dem Bild einige Morddrohungen bekommen. "Die Tatsache, dass ich kein Bild mit meiner kleinen Schwester posten kann, ohne Morddrohungen zu erhalten, ist einfach nur absurd! Reißt euch zusammen. Familie steht immer an erster Stelle und am Ende des Tages, wenn du meine Schwester nicht kennst und die Dreistigkeit besitzt, mir schreckliche Nachrichten zu schicken, dann klick doch einfach den ‚Unfollow‘-Button." Hatten seine Follower*innen etwa gedacht, dass sie seine neue Freundin ist? Aber egal, ob dein Lieblingsstar nun in einer Beziehung ist oder nicht. es ist auf keinen Fall gerechtfertig ihm*ihr Morddrohungen zu schicken! Chase Stokes kündigt nach dieser Erfahrung mit seinem letzten Satz im Post erstmal eine Social-Media-Pause an: "Ich bin raus. Wir sehen uns, wenn wir uns sehen."

