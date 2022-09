Webstar verkauft Perlen – hergestellt aus Sperma 😶

Juwelierin experimentiert mit verschiedenen Materialien für Schmuck

Echte Perlen sind zwar schön, aber für die meisten von uns wohl unbezahlbar. Die aus Plastik sind zwar ganz in Ordnung, aber kommen an echte Perlen niemals ran. Aber was gibt es denn sonst für Alternativen? Die kanadische Juwelierin Amanda Booth stellt seit 2021 fertig tragbare Schmuckstücke und Skulpturen aus den Körperflüssigkeiten und der Asche von Menschen her: Muttermilch, eingeäscherte Überreste von geliebten Menschen oder Haustieren, Pelz und Haarlocken.

Auf TikTok wurde sie dann gefragt, ob sie jemals darüber nachgedacht hat, "Männersäfte" für die Herstellung zu nutzen. Daraufhin erhielt sie tatsächlich erste Bestellungen und sie machte sich an die Arbeit. Den ersten Test machte sie mit dem Sperma ihres Mannes, mit einem überraschenden Ergebnis…

Perlen aus Sperma: So funktioniert‘s

"Es ist fantastisch geworden", so Amanda nach der Herstellung ihrer ersten Perle aus Sperma. Sie stellte ein Video von dem ganzen Prozess auf TikTok online und ging damit viral. Seitdem platzt ihr Postfach nur so vor Nachrichten. Die meisten Bestellungen sind Geschenke für den*die Partner*in, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und wie funktioniert die Bestellung? Ganz einfach: Die Kunden schicken ihr Sperma zu Amanda, die dieses erst zu Pulver verarbeitet und dann in Perlen und Anhänger verwandelt. Die Anzahl an Bestellungen bei Amanda explodiert jedenfalls und die Kund*innen sind sehr happy mit dem Ergebnis.

