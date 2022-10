Harry Styles: Schuld an Kanye West Adidas Kündigung?

Kanye West: Adidas beendet Zusammenarbeit

In den vergangenen Wochen haben sich immer mehr Menschen und Firmen von Kanye "Ye" West abgewendet. Grund hierfür sind rassistische und antisemitische Aussagen des Rappers – nur Adidas hatte noch länger an der Zusammenarbeit mit dem 45-Jährigen festgehalten. Doch nach den jüngsten Äußerungen gegen die jüdische Bevölkerung zog nun auch der deutsche Sportartikelhersteller am Dienstag (25.10.) einen Schlussstrich und setzte der Geschäftsbeziehung ein Ende.

Dazu veröffentlichte Adidas dieses Statement: "Adidas duldet keinen Antisemitismus und keine andere Art von Hassrede. Die jüngsten Äußerungen und Handlungen von Ye sind inakzeptabel, hasserfüllt und gefährlich und verstoßen gegen die Werte des Unternehmens wie Vielfalt und Inklusion, gegenseitigen Respekt und Fairness." Die Produktion der Marke "Yeezy" wurde sofort eingestellt. Doch warum hat Adidas erst so spät reagiert? Hatte Harry Styles jetzt etwas seine Finger bei der Kündigung im Spiel?

Kanye West Kündigung: Das hat Harry Styles damit zu tun!

Harry Styles, der regelmäßig Artikel des deutschen Sportartikelherstellers trägt, hat während seines Konzerts in Los Angeles am Montag (24.10.) anscheinend Adidas boykottiert. Aufmerksamen Fans ist bestimmt aufgefallen, dass der Sänger ein besonders großer Fan der Adidas x Gucci Gazelle-Kollektion ist und die Schuhe seit Juni jeden Abend auf seinen "Love On Tour"- Konzerten getragen. Doch am Montag betrat er die Bühne mit einem Paar Vans! Fans sind sich sicher: Harry wollte damit ein Zeichen setzen und hat dadurch den Sportartikelhersteller unter Druck gesetzt. Und tatsächlich – einen Tag später beendet Adidas die Zusammenarbeit mit Kanye! Der Sänger selbst hat sich noch nicht dazu geäußert. Ob seine Aktion nun direkt mit der Kündigung in Verbindung steht oder nicht, der 28-Jährige hat dadurch ein starkes Zeichen gesetzt!

