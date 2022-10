Kanye West: So reagieren die Stars auf Rassismus Vorwürfe

Kanye West löst wieder Skandal aus

Ye, wie Kanye West jetzt genannt werden möchte, ist für seine umstrittenen Äußerungen und Aktionen bekannt, die oft auch einen politischen Hintergrund haben. Der Rapper hat zum Beispiel auch offen den früheren US-Präsidenten Donald Trump unterstützt, der für seine rassistischen und sexistischen Äußerungen bekannt ist. Jetzt hat Ye sich die nächste krasse Aktion geleistet und bei der Show seiner Modemarke ein T-Shirt mit rassistischen Parolen getragen. Einige Stars haben sich dazu jetzt geäußert.

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

Stars, die von ihren Kolleg*innen gehasst werden

Links- vs Rechtshänder*innen: Wer wirklich schlauer ist

Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

______

Kanye West: Rassismus-Eklat bei Modenschau

In Paris hat Kanye West den Launch seiner neuen Yeezy-Kollektion mit einer Modenshow gefeiert. Besonders ein Kleidungsstück fiel ins Auge: Der Rapper trug ein Shirt mit der Aufschrift „White Lives Matters“ – also dem Gegenteil zur "Black Live Matter"-Bewegung, die 2020 nach dem Tod von George Floyd weltweit bekannt wurde. Vor allem in der rechten Szene wird der Ausdruck "White Lives Matter" als Hass-Slogan gegen People of Color verwendet. Auch Models sollen das Kleidungsstück getragen haben.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Online wurde Kanye West dafür stark kritisiert. Auf Twitter schrieben User, dass Ye damit die "Black Lives Matter"-Bewegung und die Opfer von Polizeigewalt abwerten würde. Auch Stars verurteilen Kanye für das Tragen des Shirts.

Jaden Smith saß im Publikum und verließ die Show sogar während des Eklats. „Mir ist egal, wer er ist. Wenn ich die Botschaft nicht fühle, gehe ich“ und „Black Lives Matter“ tweetete der Smith-Spross nach der Show. Unterstützung bekam Jaden von seiner guten Freundin Kendall Jenner, der Schwerster von Kanyes Ex-Frau Kim Kardashian, die seine Tweets likte.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Offene Kritik gab es auch von Fashion-Redakteurin Gabriela Karefa-Johnson von der Vogue, die bei der Modenschau anwesend war und online schrieb: "Hier kommt der Bullshi*! Für Kanye West Grund genug, öffentlich gegen die Redakteurin zu schießen und Fotos von ihr auf seinem Instagram-Account zu veröffentlichen.

Doch Model Gigi Hadid steht der Redakteurin bei und macht Kanye West deutlich, was sie von ihm hält: „Du wünscht, du hättest einen Prozentsatz ihres Intellekts. Du hast keine Ahnung haha … Wenn irgendetwas von deinem Schei* wirklich Sinn ergibt, könnte sie die einzige Person sein, die dich retten könnte“, schrieb sie unter den Post und fügt noch hinzu: „Du bist ein Tyrann und ein Witz“.

Kanye West meldet sich online zu Wort

Auf Instagram rechtfertigte der Ex-Mann von Kim Kardashian seine Aktion kurz nach der Show: „Jeder weiß, dass Black Lives Matter Betrug war. Jetzt ist es vorbei. Gern geschehen“, postete er in seiner Story.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mit Gabriela Karefa-Johnson scheint Kanye West sich mittlerweile wieder vertragen zu haben. „Wir haben uns beieinander entschuldigt“, so Ye auf Instagram. „Wir haben beide den Kampf um Akzeptanz in einer Welt erlebt, die nicht unsere eigene ist“, schreibt er weiter.

*Affiliate Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->