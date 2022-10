Kanye West: jetzt dreht er total durch!

Kanye West: Ein Skandal nach dem anderen

Erst vergangene Woche sorgte der Rapper für große Aufregung – weltweit. Bei einer Modenshow in Paris hat Ye (so will der US-Amerikaner genannt werden) den Launch seiner neuen Yeezy-Kollektion gefeiert und ist dort mit einem T-Shirt mit der Aufschrift "White Lives Matter" aufgekreuzt. Eine Aktion, für die er stark kritisiert wurde – auch viele Stars haben auf die Rassismus-Vorwürfe reagiert. Nun gibt es schon den nächsten großen Aufreger!

Kanye West beleidigt Lizzo

In einem Interview äußerte er sich nun über Lizzo, die in der Body-Positivity-Bewegung zu einer prominenten Figur geworden ist. Kanye West behauptete, dass die Sängerin benutzt werde, um den "Völkermord" innerhalb der schwarzen Gemeinschaft zu unterstützen: "Wenn Lizzo zehn Pfund abnimmt und dies ankündigt, greifen die Bots – wie auf Instagram – sie an, weil sie abgenommen hat, weil die Medien den Eindruck erwecken wollen, dass Übergewicht das neue Ziel ist, obwohl es eigentlich ungesund ist."

Lizzo ließ das natürlich nicht einfach so auf sich sitzen: "Ich habe das Gefühl, dass jede*r in Amerika meinen verdammten Namen ohne einen verdammten Grund in ihren verdammten Mund genommen hat", sagte die Sängerin jetzt bei einem Konzert in Kanada. Sie nannte Kanye West zwar nicht namentlich, aber es scheint klar, an wen sie diese Worte vor allem gerichtet hat. Doch auch damit sind die Skandale der letzten Woche um den Rapper noch nicht vorbei.

Kanye West: Auf Social Media gesperrt

Am Wochenende wurden sowohl der Instagram- als auch der Twitter-Account des Rappers gesperrt. Der Grund? Er hatte antisemitische Nachrichten gepostet. Auf Instagram hat er unter anderem den Rapper Diddy beschuldigt, dass dieser von Juden kontrolliert zu werden. Diese Anschuldigung spielte in eine seit Langem bestehende antisemitische Verschwörungstheorie hinein. Daraufhin wurde er auf der Plattform gesperrt. Auf Twitter ließ er seinem Frust dann freien Lauf mit einer weiteren antisemitischen Nachricht, woraufhin er auch dort gesperrt wurde. Mittlerweile sind beide Accounts aber wieder freigeschalten.

