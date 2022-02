Billie Eilish: Erpresst von Kanye West

Billie Eilish hilft Fan während Konzert

Billie Eilish startete letzte Woche ihre große "Happier Than Ever" Welt-Tour in Amerika. Bei ihrem Konzert in Atlanta zeigte die Sängerin mal wieder, wie sehr sie sich um ihre Fans sorgt. Denn während sie auf der Bühne stand, bemerkte sie, dass ein Fan Atemprobleme hatte. Sofort unterbrach sie die Show und forderte ihre Crew einen Inhalator zu besorgen.

Zum Publikum sagte sie: "Gebt ihr Zeit und drängelt nicht." Mehrmals fragt sie nach: "Geht es dir besser?" Dann fügt sie hinzu: "Ich warte, bis es Menschen besser geht, bevor ich weitermache!" Und genau dieser Satz scheint Kanye West nun überhaupt nicht gepasst zu haben…

Billie Eilish: Kanye West fordert Entschuldigung

Erst vor Kurzem war Billie Eilish einem Shitstorm ausgesetzt, jetzt schießt auch noch Kanye West gegen sie. Denn der ist sich sicher: Ihre letzte Aussage war ein Schuss gegen Travis Scott! Der hatte letztes Jahr bei seinem Astroworld-Event die Show nicht unterbrochen, obwohl einige Menschen direkt vor der Bühne erdrückt wurden. Insgesamt kamen dabei zehn Personen ums Leben. Kanye West fordert nun: Billie soll sich für diese Anspielungentschuldigen, ansonsten wird er nicht bei Coachella auftreten, wo er und Billie Headliner sind. In seinem Instagram-Post verrät er sogar, dass er plante, Travis mit auf die Bühne zu bringen und gemeinsam mit ihm zu performen. Doch warum sollte sie sich dafür entschuldigen, dass sie einem Fan geholfen hat? Billie kommentierte daraufhin nur: "Ich habe Travis nie erwähnt. Ich habe nur einem Fan geholfen!"

