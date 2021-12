Billie Eilish überrascht Fans mit krassem neuem Look!

Immer wieder für eine Überraschung gut

Es ist noch gar nicht sooo lange her, da überraschte Sängerin Billie Eilish ihre Fangemeinde mit einem gewagten neuen Look: War die junge Musikerin zuvor durch ihre neongrün-schwarze Haarpracht bekannt, versuchte sie für sich etwas Neues und präsentierte sich für die Fans in blond!

Auch wenn es einen traurigen Grund für ihre blonden Haare gibt – die Fans waren begeistert! Der neue Style wurde Teil eines Image-Wandels für die Sängerin: Vorbei war die Zeit, wo sie sich in weite Kleidung einpackte, nun zeigte sie ihren Körper – und musste sich leider entsprechend regelmäßig gegen sexistische Angriffe wehren. 🙄 Nun hat Eilish einen neuen Look auf Insta präsentiert. Und wir für unseren Teil sind begeistert!

Blond ist out

In ihrem Feed und aktuell auch einer Story zeigt sich Eilish nun mit braunem, offenbar kürzerem Haar. Die Bildunterschrift lautet „Habt ihr mich vermisst?“ und die Fans rasten – gelinde gesagt – aus! Ganze 160.000 Kommentare sammeln sich unter dem Post, der erst wenige Stunden alt ist! 😍 Die meisten davon sind recht kurz: „OMG“, „WHATTT“, oder „NO WAY“ findet sich relativ häufig in den Kommentaren. 😂 Insgesamt scheinen die Fans den neuen Look richtig zu feiern – wir tun es übrigens auch! 💖

