Der „Wolf Cut“ ist die ultimative Trendfrisur für 2022

Wolf Cut – so sieht der Trend-Haarschnitt aus

Ein Mix aus Frasenlook und ungekämmt. Vielleicht mit einer Prise Vokuhila (Vorne kurz - hinten lang) – der Wolf Cut nimmt in Sachen Beliebtheit steil zu! Mittlerweile stehen jede Menge Menschen auf den cool Look mit einer extra Portion Wildheit. Kein Wunder, denn dieser neue Trend ist echt etwas besonderes und für jeden Fan des Looks einzigartig!

Kurzhaarschnitte sind noch immer sehr angesagt – aber auch hier wird sich Abwechslung vom Altbekannten gewünscht. Und wer es einen kleinen Tick länger mag ist beim Wolf Cut genau richtig.

So sieht der Wolf Cut aus

Das Tolle an der Trendfrisur 2022 ist, dass der Wolf Cut super beliebig (ab)wandelbar ist. Tatsächlich lässt sich der Style auch schon bei vielen von euch mit dem schon vorhandenen Schnitt stylen! Grundsätzlich setzt sich der Trend aber aus zwei wichtigen Faktoren zusammen:

Fransige Strähnen, die bis schulterlang sein können

Cute bis wilde Wellen, die ungekämmt aussehen dürfen bzw. SOLLEN

Styling Tipps für den Wolf Cut

Superstar Miley Cyrus trägt den Wolf Cut schon im Sommer 2021 – und schwört auf den abgefahrenen Vokuhila Style, bei dem die Haare hinten länger sein dürfen als vorn! amie Squire / getty images

Um den Wolf Cut schön messy aussehen zu lassen, wie man es etwa von Billie Eilish kennt, empfiehlt es sich:

Die Haare etwas an zu nässen – oder mit frisch gewaschenem, handtuchtrockenem Haar zu arbeiten

Auskämmen

Nicht ganz trockenföhnen und dabei immer kneten

Anschließend mit einer Rundbürste die Längen zu Ende föhnen

Mit einem Glätteisen unregelmäßige Wellen einbringen. Hierfür das Eisen nicht wie gewohnt über das Haar ziehen, sondern immer wieder „knicken“ sodass das Haar geformt wird.

Zum Abschluss mit Styling Creme fixieren.

Was den Wolf Cut so besonders macht

Schauspielerin Kristen Stewart kombiniert den wilden Trend Style mit einem süßen Kleid – ein echter Hingucker! FILIPPO MONTEFORTE / getty images

Wie der Name schon sagt, hat der Wolf Cut etwas Wildes. Der Schnitt und das Styling ist etwa das Gegenteil von den Sleek Looks der letzten Jahre oder gerade gehaltenen Schnitten.

Außerdem ist der neue Trend 2002 wirklich etwas für jede Haarfarbe! So sieht der Wolf Cut bei Blonden supercool aus, bei Brünetten total wild und wer auf auffällige Farben wie Kupfer oder gar wilde Rot-Töne trägt, wird noch krasser auffallen!

So trägt Superstar Halsey den Wolf Cut:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Und das Gute an dem Look: Einmal gestlyt hält er Partynächte durch – aber eben auch mal eine gut geschlafene Nacht. Einfach nach dem Aufstehen gut durchkneteten – und zack sitzt der Wolf Cut wieder!

Auch Schauspielerin und Sängerin Debby Ryan schwört auf den coolen Trend – und mag es hinten auch etwas länger:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

