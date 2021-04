Billie Eilish: Über ihn ist „Your Power“

Billie Eilish: Abrechnung mit Ex?

Billie Eilish hat Anfang der Woche angekündigt, dass ihr neues Album „Happier Than Ever“ am 30. Juli erscheint. Gestern veröffentliche sie die dritte Single des Albums: „Your Power“. In dem Song geht es, wie der Titel schon vermuten lässt, um Machtverhältnisse in einer Beziehung. Fans sind sich sicher, dass Billie hier über die Beziehung zu ihrem Ex-Freund Brandon Quintin (Q) singt. Q hatte sich vor kurzem erst selbst zum Ende der Beziehung geäußert. Während der Beziehung war Billie gerade einmal 17 Jahre alt, während Q schon 22 war. Im Song singt sie auch von Altersunterschieden: „You swear you didn't know, you said you thought she was your age“ (dt. Du schwörst du wusstest es nicht, du hast gesagt, du dachtest, sie sei in deinem Alter).

Ein Hinweis darauf, dass der Song sich um Q dreht. Weiter singt sie, „Du hast mir das Gefühl gegeben, es wäre mein Fehler gewesen. Du warst der Teufel“ oder „Du hast sie in einem Jahr ruiniert. Tu nicht so, als wäre es schwer gewesen“. Krasse Worte! 😢

„Your Power“: Das sagt Billie Eilish selbst zum Song

Billie Eilish schreibt auf Instagram ehrliche Worte zum Song: „Das ist einer meiner liebsten Songs, den ich je geschrieben habe. Ich fühle mich sehr verletzlich, diesen Song rauszubringen, weil er mir so am Herzen liegt. Es geht um viele verschiedene Situationen, die wir alle wahrnehmen oder erleben. Ich hoffe er kann zu Veränderung inspirieren. Versuche deine Macht nicht zu missbrauchen.“ Die Indizien sprechen dafür, dass es sich im Song um Q handelt. Billie hat das allerdings selbst noch nicht bestätigt. Das Lied ist in jedem Fall ein Powersong, der sich gegen toxische Beziehungen ausspricht. Mittlerweile scheint Billie wieder happy und über die Beziehung hinweg zu sein. Erst vor kurzem wurde sie mit einem neuen Boy gesichtet. 🥰

