Was ist wahr an dir, Billie Eilish? Was ist überhaupt wahr in der Welt?! Solche und ähnliche – teils existenzielle – Fragen stellen sich die Fans der Sängerin und Insta-Rekord-Brecherin nun auf „TikTok“. Denn Eilish hat etwas offenbart, dass die Fans in ihren Grundfesten erschütterte …

„Und so weißt du, dass alles eine Lüge ist“

Oh, Billie, was hast du getan? Habt ihr heute Nacht auch gehört, wie eine Eilish-Schockwelle über die Welt fegte? Nein? Wir sind davon hochgeschreckt und haben auf dem „TikTok“-Profil von Billie Eilish geschaut, was denn los ist. Da tummeln sich Kommentare von verstörten Fans, wie: „Und so weißt du, dass alles eine Lüge ist“. Ein anderer Fan fühlte sich „über den Tisch gezogen“. Was ist denn nur passiert?! 😱 Erst kürzlich hat der Star mit einer neuen Frisur die Herzen der Fans im Sturm erobert! „Wir lieben die blonde Billie“, schrieb ein damals noch so enthusiastischer Fan. „Ich bin verliebt, das ist unglaublich! Sie kann ernsthaft jede Haarfarbe und jeden Schnitt tragen!“ Wie wortwörtlich Recht dieser Fan hatte, haben wir jetzt erfahren…

Eilishs ikonische Frisur ist eine Perücke!

Denn Eilish kann „ernsthaft jede Haarfarbe und jeden Schnitt tragen“, denn wie sich jetzt herausstellte, ist ihr ikonisches schwarz-neongrünes Haar nur eine Perücke! What?! In einem „TikTok“-Video offenbarte Eilish den „kleinen“ Prank vor der ganzen Welt und lachte sich dabei einen ab. 😂 Niemand weiß, wie lange ihre bekannte Haarpracht lediglich eine Perücke war. Von Beginn an? Hat sie irgendwann umgewechselt? Fragen über Fragen und wir können nach diesem krassen Vertrauensbruch nun nicht einmal mehr sicher sein, dass Eilish sie ehrlich beantworten würde. 😋 Aber Spaß beiseite, sie hat damit auf jeden Fall überall für große Augen gesorgt! Damit hat Eilish nun offiziell ihrem alten Look abgeschworen und wird uns bald als (übrigens natürliche) Blondine mit ihrer Musik beglücken. Wer den Look schmerzlich vermisst, kann sich ja ihre Lebens-Doku anschauen – da ist die schwarz-neongrüne Welt noch in Ordnung gewesen. 🖤💚

