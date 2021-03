Billie Eilish: Lebens-Doku lässt noch tiefer blicken

Sie besitzt eine Engelsstimme mit zugleich kräftigem Klang. Billie Eilish startet ihr Karriere schon, als sie noch ein cutes Kleinkind war. Ihr musikalisches Talent wurde ihr in die Wiege gelegt mit ihren erfolgreichen Eltern. Diese sind ebenso seit Jahren erfolgreiche Musiker und Schauspieler. Und auch ihr Bruder Finneas hat nicht nur ein bemerkenswertes Gesangstalent, sondern spielt auch einige Musikinstrumente. Doch wie muss es sein, sein ganzes Leben in der Öffentlichkeit zu stehen? Jeden Schritt, jedes Ereignis von Billie und ihrer Familie wird kommentiert und bewertet. Und gerade für ein junges Mädchen wie Billie Eilish muss es schwer sein, ersten Erfahrungen in Sachen Beziehungen und Liebe zu machen, wenn gefühlt die ganze Welt auf sie schaut. Trotzdem bleibt sie mutig und spricht über all das, was sie beschäftigt und berührt. In Billie Eilish neuer Doku "The World’s A Little Blurry" (seit dem 26. Februar auf Apple Tv+ verfügbar) lässt sie noch tiefer in ihre Lebensstory blicken und spricht über ihre Ex-Beziehung, die ihr heute noch nahe geht …

Billie Eilish: "Ich bin immer noch verliebt"

Ein großes Thema in Billie Eilish Lebens-Doku ist ihr Ex-Freund Brandon Adams. Die Sängerin selbst nennt ihn nur "Q" und sie führten eine On-Off-Beziehung. Der erste Kontakt entstand im Jahr 2018 als Billie 16 Jahre alt war. Immer wieder gab es Differenzen und ihre finale Trennung soll 2019 stattgefunden haben. „Wir waren einfach nicht glücklich. Wollten unterschiedliche Dinge“, so Billie. „Er hatte nicht genug Liebe für sich selbst, wie sollte er dann mich lieben beziehungsweise uns beide. Trotz allem habe ich nach wie vor Gefühle für ihn. Das macht es natürlich schwer. Ich kann nicht weitermachen, mich neu verlieben, weil ich noch verliebt bin", so die "Therefore I Am"-Interpretin. Harte, aber ehrliche Worte von Billie Eilish. Und genau das macht sie so sympathisch. Sie versucht nicht auf Zwang jemand neuen zu finden, sondern gibt sich die Zeit, die sie eben braucht und ihre gescheiterte Beziehung zu verarbeiten, und das ist auch genau richtig so. Denn nur wenn man sein Herz heilen lässt und sich diese Zeit nimmt (egal, wie lange es dauern mag), ist man irgendwann wieder bereit für etwas Neues! ❤️

