Im Februar wird die Lebens-Doku von Billie Eilish erscheinen. Auf Instagram kündigte die Sängerin jetzt an, dass bald auch ein ganz besonderes Buch von ihr veröffentlicht wird! Das Buch wird "Billie Eilish" heißen und ab dem 11. Mai erhältlich sein. Es wird ihren Fans einen tiefen Einblick in ihr Leben und ihre Karriere geben, denn hunderte noch nie zuvor gesehene Fotos werden darin sein. Bilder aus ihrer Kindheit, von ihrem Leben auf Tour und noch vielem mehr, zeigen den Aufstieg der Sängerin zum Superstar. Auf dem Cover des Buches kann man sehen, wie cute Billie Eilish schon als Kind ausgesehen hat.🥺 Doch zu dem Buch gibt es noch eine andere Überraschung…

Das gibt es zum neuen Buch von Billie Eilish dazu

Um das "Billie Eilish"- Erlebnis perfekt zu machen, wird zusätzlich zum Buch, ein Hörbuch veröffentlicht! Auf diesem wird Billie Eilish noch nie gehörte Geschichten und Erlebnisse zu den Bildern aus ihrem privaten Leben erzählen. Außerdem werden auch die Eltern der Sängerin besondere Momente in dem Hörbuch teilen. Wie privat und persönlich es in dem Buch und Hörbuch wird, beweist Billie Eilish schon damit, dass sie alle Bilder alleine rausgesucht hat: "Ich habe viele Stunden, über viele Monate hinweg damit verbracht, die Fotoalben meiner Familie durchzuschauen und alle Fotos, die in dem Buch gelandet sind, selber auszusuchen." Es wird also in nächster Zeit einige spannende Sachen für Fans der Sängerin geben und das ersetzt vielleicht auch ein wenig die endgültig abgesagte Tour von Billie Eilish. 😢

