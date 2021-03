Billie Eilish knackt Insta-Rekord: Sie ist kaum wiederzuerkennen!

Billie Eilish überrascht Fans mit neuem Look

Wir kennen Billie Eilish seit gefühlten EWIGKEITEN mit ihrem Signature-Look: Schwarze Haare und ein Ansatz in Giftgrün. Sie liebt es, Fans mit extravaganten Looks zu begeistern und auch jetzt hat sie alle mit ihrem neuen Look geflasht. In ihrer Kindheit sah Billie Eilish super cute aus und wuchs in den letzten Jahren vor den Augen der Öffentlichkeit zu einer Stil-Ikone heran. Mit ihren Songs wie "Bad Guy" hat Billie Eilish schon diverse Rekorde gebrochen. Jetzt hat sie auch die Instagram-Community zum Ausrasten gebracht, indem sie einen neuen Look präsentiert, auf dem sie kaum wiederzuerkennen ist …

Billie Eilish knackt mit neuer Haarfarbe Instagram-Rekord

Billie Eilish hat auf Instagram stolze 77,9 Millionen Follower, die sie jetzt mit einer neuen Haarfarbe überraschte. Vor der schwarz-grünen Frisur hatte die Sängerin schon diverse Haarfarben, grau, weiß, lila usw. Vermutlich haben die meisten damit gerechnet, dass jetzt wieder mit einer sehr außergewöhnlichen Farbe um die Ecke kommt, aber nein!

Sie geht back to the Roots. Also nicht zu ihren giftgrünen Roots, sondern ihrer Naturhaarfarbe. Billie Eilish hat sich ihre Haare blond gefärbt. Wer ihre Doku gesehen hat, weiß, dass dies ihre eigentliche Haarfarbe ist. Billie hat es mit ihrer neuen Haarfarbe in nur sechs Minuten auf eine Million Likes geschafft, das ist Instagram-Rekord! So viele Likes in so kurzer Zeit zu bekommen, ist noch niemandem vor ihr gelungen. Ihr Post ist jetzt 16 Stunden "alt" und hat 16,6 Millionen Likes – eine Million pro Stunde! Das ist crazy, aber verständlich – wir lieben den neuen Look von Billie. Sie selbst kann es auch kaum fassen und schreibt unter ihr Bild "zwick mich". Sie scheint sich selbst nicht wiederzuerkennen. 💁‍♀️

