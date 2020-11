„Bad Guy”: Die Single wurde zum Welt-Hit

Mit ihrem Hit „Bad Guy” schaffte es Billie Eilish 2019 in den Pop-Olymp! Die Sängerin wurde daraufhin in kürzester Zeit für zahlreiche Preise nominiert und gewann unter anderem zwei Grammys, einen iHeartRadio-Award, einen „MTV European Music Award”, einen „MTV Video Music Award” sowie einen „ Kids' Choice Award”. Laut US-Medien wird ihr aktuelles Vermögen auf stolze 8 Millionen Dollar geschätzt, also über 7 Millionen Euro – und es ist kein Ende in Sicht! Jetzt hat die 18-Jährige erneut einen Grund zum Feiern: Ihr Song „Bad Guy” wurde auf YouTube über eine Milliarde Mal angeklickt! In ihrer Instagram-Story verkündete die Musikerin aktuell begeistert: „Yay! ‘Bad Guy’ hat es auf eine Milliarde geschafft!”

Billie Eilish: Sie bringt einen neuen Song heraus

Für die Erfolgs-Sängerin könnte es keinen perfekteren Zeitpunkt für die Hammer-News geben. Denn Billie bringt am Donnerstag (12. November) ihre neue Single „Therefore I Am” heraus. Auf Instagram gab sie bereits einen kleinen Einblick in den Song und schrieb dazu: „Ich bin so aufgeregt und kann es kaum erwarten!”

Den Fans von Billie Eilish geht es dabei ähnlich. Ein Follower kommentierte das Posting mit den Worten: „Ich glaube, ich sterbe. Der Song klingt so toll! Ich kann es kaum erwarten.” Ein weiterer schrieb: „Billie rettet das Jahr 2020.”

Falls ihr Billie Eilish noch einen weiteren tollen Preis überreichen wollt, stimmt unbedingt hier bei der BRAVO-Otto-Wahl 2020, Deutschlands größtem Community-Award, für Billie ab!

