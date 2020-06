Billie Eilish schrieb schon als Elfjährge eigene Songs

Nummer-1-Hits, 5 Grammys in der Tasche und einen James-Bond-Titelsong am Start! Billie Eilish ist erst 18 Jahre alt, doch sie hat in ihrer Karriere schon mehr erreicht, als viele andere im ganzen Leben. Bereits als Elfjährige fing sie an, ihre eigenen Songs zu schreiben, den ersten veröffentlichte sie als Teenie und landete 2017 schließlich auf dem Soundtrack der Netflix-Serie „Tote Mädchen lügen nicht“.

Billie Eilish macht Millionen

Auch auf Social Media ist Billie ein Star, allein auf Instagram folgen ihr rund 65 Millionen Menschen. Die Fans feiern ihren einzigartigen Style, mit dem sie schon in der Modeindustrie durchstartete, und ihre direkte Art.

Mit all dem hat die Kalifornierin trotz ihres jungen Alters bereits einen Haufen Kohle gemacht. Laut US-Medien wird ihr aktuelles Vermögen auf stolze 8 Millionen Dollar geschätzt, also über 7 Millionen Euro – und es ist kein Ende in Sicht!

